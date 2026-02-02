3.1 C
Prizren
E hënë, 2 Shkurt, 2026
Demetrius Conger përforcon Yllin

By admin

KB Golden Eagle Ylli ka zyrtarizuar përforcimin e radhës, duke prezantuar basketbollistin amerikan Demetrius Conger, raporton PrizrenPress.

Klubi njofton se Conger vjen me përvojë dhe energji të re, elemente që pritet të shtojnë cilësi dhe forcë në skuadër për sfidat e ardhshme.

“Demetrius Conger është përforcimi i radhës që i bashkohet skuadrës. Basketbollisti amerikan vjen me përvojë dhe energji të re, duke shtuar cilësi në skuadrën tonë për sfidat e radhës”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com/

Ky është 34 vjeçari që vdiq tragjikisht në Rahovec, la pas vetes tre fëmijë
Disa zona të Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës pritet të mbesin pa ujë

