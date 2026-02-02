3.1 C
Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

By admin

Nga dita e nesërme, Barnatorja Qendrore në kuadër të QKMF-së “Dr. Fahredin Hoti” në Rahovec do të funksionojë me dy ndërrime, duke mundësuar shërbime më të zgjeruara dhe më të qasshme për qytetarët.

Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i Shëndetësisë dhe Përkujdesjes Sociale në Komunën e Rahovecit, Afrim Oruqi, raporton PrizrenPress. Ai ka theksuar se ky vendim vjen në funksion të përmirësimit të shërbimeve shëndetësore për qytetarët.

“Ky hap është pjesë e vizionit të qeverisjes së kryetarit Smajl Latifi, që synon t’i sjellë shërbimet sa më pranë qytetarit”, ka shtuar Oruqi./PrizrenPress.com/

Disa zona të Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës pritet të mbesin pa ujë
Formohet kabineti i ri drejtues i Komunës së Suharekës

Demetrius Conger përforcon Yllin

KB Golden Eagle Ylli ka zyrtarizuar përforcimin e radhës, duke prezantuar basketbollistin amerikan Demetrius Conger, raporton PrizrenPress. Klubi njofton se Conger vjen me përvojë dhe...
Arrestimi i kryesuesit të KKZ-së në Prizren, avokati Gjini: Veprim i paligjshëm

Kryesuesi i KKZ-së në Prizren ndalohet për intervistim, mbrojtja pretendon shkelje ligjore Kryesuesi i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Prizren, Nysret Bytyqi është arrestuar dhe...

Projektet e restaurimit dhe konservimit – prioritet i QRTK-së në Prizren gjatë vitit 2025

Aulona Muhadri shpallet MVP e javës

Komuna e Rahovecit i jep mbështetje marshit “Drejtësi, jo politikë” që mbahet në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

27-vjet nga masakra në Rogovë të Hasit

Taulant Hodaj pritet të zyrtarizojë kandidaturën për kryetar të FFK-së

Ekoregjioni: Kryeshefi Shala ndodhet në Itali për arsye familjare, pritet të kthehet brenda javës

Totaj tregon se punimet për rehabilitimin e “Kejit” në Shadërvan janë drejt përfundimit

I dënuari nga Suhareka gjendet pa shenja jete në Burgun e Sigurisë së Lartë në Gërdoc

Statujë për Ismail Kadarenë në vendin e kafes së tij të përditshme te Liqeni Artificial

KQZ shpall rezultatet përfundimtare: ky është rezultati i partive kryesore

Monitorim dhe reagim në kohë: QRTK-ja mbron asetet kulturore të Prizrenit

Manipulimi me vota: Kryesuesi i komisionit nga Malisheva ndalohet për 48 orë

Kastrati priti në Malishevë përgjegjësin e UNMIK-ut për rajonin Pejë–Prizren

Mungesë e ndriçimit publik në një pjesë të rrugës Rahovec–Malishevë

