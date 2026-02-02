Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

Nga dita e nesërme, Barnatorja Qendrore në kuadër të QKMF-së “Dr. Fahredin Hoti” në Rahovec do të funksionojë me dy ndërrime, duke mundësuar shërbime më të zgjeruara dhe më të qasshme për qytetarët.
Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i Shëndetësisë dhe Përkujdesjes Sociale në Komunën e Rahovecit, Afrim Oruqi, raporton PrizrenPress. Ai ka theksuar se ky vendim vjen në funksion të përmirësimit të shërbimeve shëndetësore për qytetarët.
“Ky hap është pjesë e vizionit të qeverisjes së kryetarit Smajl Latifi, që synon t’i sjellë shërbimet sa më pranë qytetarit”, ka shtuar Oruqi./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/