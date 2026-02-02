3.1 C
Prizren
E hënë, 2 Shkurt, 2026
type here...

FokusKulture

Prizren, hapet ekspozita “Kujtesa në fotografi” që dokumenton xhamitë e shkatërruara gjatë viteve ’90

By admin

Sot në Prizren u hap ekspozita “Kujtesa në fotografi”, e cila paraqet imazhe të xhamive të shkatërruara gjatë viteve ’90 në Bosnjë e Hercegovinë dhe Kosovë.

Ekspozita është realizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe Bashkësia Islame e Bosnjës dhe Hercegovinës, me qëllim ruajtjen e kujtesës historike dhe sensibilizimin për pasojat e luftës mbi trashëgiminë kulturore dhe fetare.

Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 7 shkurt 2026, në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren, ku vizitorët mund të njohin nga afër dëmet që kanë pësuar objektet e kultit gjatë konflikteve./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Formohet kabineti i ri drejtues i Komunës së Suharekës
Next article
Manipulimi me vota: Kryesuesi i komisionit nga Malisheva ndalohet për 48 orë

Më Shumë

Lajme

Manipulimi me vota: Kryesuesi i komisionit nga Malisheva ndalohet për 48 orë

Prokuroria Themelore në Gjakovë ka njoftuar se më datë 28 janar 2026 ka ndërmarrë veprime hetimore lidhur me dyshimet për falsifikim të rezultateve të...
Fokus

Xhavit Ukaj i LDK-së për manipulimet me vota në Prizren: Kam qejf me më thirrë Prokuroria

Xhavit Ukaj nga LDK para mbledhjes së Kuvendit të kësaj partie është pyetur rreth manipulimeve me vota në Prizren, raporton Ekonomia Online. Ukaj tha se...

Cena renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Krimet ekonomike godasin sërish në Prizren – priten arrestime të reja për manipulim me vota

U përkujtua 36-vjetori i Masakrës së Malishevës

Malishevë, 225 kërkesa për kompensim të dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në janar

U varros me nderime ish-drejtuesi i institucioneve më të rëndësishme arsimore në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini

Policia nuk ndalet: Identifikohen pesë të dyshuar për vjedhje në Suharekë

Bashkimi dominon Tiranën

Kushtetuesja merr vendim: Zgjedhja e Nenad Rashiqit si nënkryetar i Kuvendit ishte jokushtetuese

Refuzohet paraburgimi ndaj drejtorit të “Ekoregjonit”, Burim Shala

Formohet kabineti i ri drejtues i Komunës së Suharekës

27-vjet nga masakra në Rogovë të Hasit

Disa zona të Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës pritet të mbesin pa ujë

Ekoregjioni: Kryeshefi Shala ndodhet në Itali për arsye familjare, pritet të kthehet brenda javës

Caktohet masa e paraburgimit për 15 kryesues të votave që u arrestuan në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne