Prizren
E hënë, 2 Shkurt, 2026
Të dënuarit në burgun e Prizrenit certifikohen për “menaxhim të zemërimit”

By admin

Në Qendrën e Paraburgimit në Prizren është bërë shpërndarja e certifikatave për pjesëmarrësit e Programit “Menaxhimi i Zemërimit”.

Sipas njoftimit, programi ka pasur për qëllim zhvillimin e vetëkontrollit, menaxhimin e emocioneve dhe aftësimin e të burgosurve për t’u përballur me situata stresuese.

Këto shkathtësi, sipas njoftimit të Shërbimit Korrektues të Kosovës, janë thelbësore për procesin e rehabilitimit dhe përgatitjen e tyre për riintegrim në shoqëri.

“Ky aktivitet pasqyron angazhimin e vazhdueshëm të stafit të Qendrës së Paraburgimit në Prizren për ofrimin e programeve dhe pa shkelje të ligjit pas përfundimit të dënimit”./PrizrenPress.com/

Manipulimi me vota: Kryesuesi i komisionit nga Malisheva ndalohet për 48 orë
Bashkimi shton edhe më shumë forcë, transferon tjetër qendër amerikane

