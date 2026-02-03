11.1 C
Sot vranët, mëngjesi me ngrica

Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se gjatë kësaj jave në Kosovë parashihet të mbajë mot i ndryshueshëm, kryesisht i vranët, me intervale me diell dhe reshje të herëpashershme shiu.

IHK për të martën ka njoftuar mot të vranët me intervale me diell, ndërkaq mëngjesi me ngrica.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -4 deri -2 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 4 deri në 7 gradë.

Era do të fryjë nga verilindja, 1–7 m/s.

