11.1 C
Prizren
E martë, 3 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Rreth 2 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente

By admin

Policia e Kosovës, nëpërmjet raportit të saj 24-orësh ka njoftuar se janë shqiptuar 2 mijë e 181 gjoba trafiku.

Gjatë kësaj kohe, njofton policia, kanë ndodhur edhe 55 aksidente.

Nga raporti bëhet e ditur edhe se janë arrestuar 27 persona, ku 9 janë dërguar në mbajtje.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Nëntë vjet nga vdekja e Dritëro Agollit
Next article
“Drejtësi, jo politikë” i 17 shkurtit merr përkrahjen e Bali Muharremajt

Më Shumë

Lajme

Nga një muaj paraburgim për 15 “manipuluesit e votave” në Malishevë

Gjykata Themelore në Gjakovë ka nxjerrë vendim duke aprovuar kërkesat e Prokurorisë Themelore në Gjakovë dhe ka caktuar masën e paraburgimit ndaj 15 personave,...
Sport

Fatjona Kasapi e bronztë në Sofia European Open 2026

Në xhiron e parë xhudistja Fatjona Kasapi mposhti me Ippon, Maria Eleni Gogua nga Greqia. Në të dytën mposhti me 2 Yuko, Sugdiyona Rafkatova nga...

Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

Cena renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Dardan Cena në garë për medaljen e bronztë në Sofia European Open 2026

“Është dhimbje e pashërueshme”/ Rrëfimi në lot i Redon Makashit për humbjen e të atit: Kishte shumë pengje

Manipulimi me vota: Kryesuesi i komisionit nga Malisheva ndalohet për 48 orë

Gjesti rikthehet fuqishëm me këngën e re dhe thyen rekorde globale

Kosova një hap nga Botërori – Sot hidhet shorti i fazës së tretë

Laurinë Gashi renditet e 5-ta në Sofia European Open 2026

Ndahet nga jeta Prof. dr. Zahadin Shemsedini

Dominim total: Bashkimi i pamëshirshëm ndaj Trepçës

Këta janë kandidatët të cilëve iu hoqën vota në Malishevë

Shuhet në moshën 82-vjeçare aktori i mirënjohur Fitim Makashi, babai i këngëtarit Redon Makashi

Disa zona të Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës pritet të mbesin pa ujë

Erza Muminoviq e bronztë në Sofia European Open 2026

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne