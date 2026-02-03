7.6 C
Prizren
E martë, 3 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Ylli nuk ndalet, prezanton tjetër transfer me përvojë nga NBA

By admin

Tjetër transfer është prezantuar sot nga Golden Eagle Ylli.

Brenda dy ditëve therandasit kanë nënshkruar me lojtarin e tretë të huaj. Bëhet fjalë për organizatorin amerikan Josh Gray i gjatë 185 centimetra.

Lojtari ka përvoja të shumta, derisa kulmin e karrierës e ka në NBA me dy skuadrat Phoenix Suns e New Orleans Pelicans edhe pse ka luajtur pak ndeshje.

Gray ka luajtur konsiderueshëm në NBA G League me ekipet si: Northern Arizona Suns, Erie BayHawks, Indiana Mad Ants dhe Long Island Nets.

Në Evropë Gray ka luajtur me Lokomotiv Kuban në Rusi dhe VTB League, pastaj në Betis në Spanjë, në Gjermani me Heidelberg dhe së fundmi është paraqitur në Meksikë me Dorados de Chihuahua me 8 pikë e 5.3 asiste për ndeshje.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Spirale të lashta në shkëmbin e Kobajës në Vlashnjë të Prizrenit
Next article
Rahoveci prezanton qendrën e re

Më Shumë

Kulture

Ndahet nga jeta Prof. dr. Zahadin Shemsedini

Sot, në moshë 78 vjçare ka ndërruar jetë Prof. Dr. Zahadin Shemsedini, ish-rektor i Universitetit të Prizrenit dhe ish-drejtor i Arsimit në Prizren. Lajmin për...
Lajme

ZRrE-ja: Në mars vendimi i ri për çmimin e rrymës

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE) ka konfirmuar se lajmet që kanë qarkulluar dje për mos shtrenjtim të tarifave te energjisë elektrike nuk kanë...

Caktohet masa e paraburgimit për 15 kryesues të votave që u arrestuan në Malishevë

Haziz Hodaj nuk do të jetë delegat i Kuvendit të LDK-së

Bashkimi – Sigal Prishtina, dueli tradicional në Prizren

Rreth 2 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente

Ja pse nuk ka protesta në Kosovë

Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

“Flaka e Janarit” në Rahovec, përkujtohen katër heronjtë e lirisë

Ylli shkëlqen në Fier

Bashkimi gati për sfidën ndaj Tiranës në Prizren

Prizren, aktakuzë kundër dy personave për marrje dhe dhënie të ryshfetit

Flaka Loxha e bronztë në Sofia European Open 2026

Operacioni antidrogë në Prizren, disa lokacione u kontrolluan dhe përveç arrestimeve u sekuestruan substanca narkotike, para dhe armë

Monitorim dhe reagim në kohë: QRTK-ja mbron asetet kulturore të Prizrenit

Kryeshefi i ‘Eko-Regjionit’ në Prizren ndalohet për 48 orë nga Prokuroria Speciale

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne