Xhavit Ukaj i LDK-së për manipulimet me vota në Prizren: Kam qejf me më thirrë Prokuroria

Xhavit Ukaj nga LDK para mbledhjes së Kuvendit të kësaj partie është pyetur rreth manipulimeve me vota në Prizren, raporton Ekonomia Online.
Ukaj tha se do të dëshironte ta thërriste për dëshmi Prokuroria, ndërsa tha se e rëndësishme është që LDK-së s’i ka humbur asnjë votë.
Ukajt, i cili vjen nga dega e Prizrenit, iu hoqën mbi 1628 vota nga ky proces.
“Hajdni në Prizren e jap një deklaratë tjetër. Unë kam qef me m’thirrë prokuroria. Qato po e pres, me m’thirrë edhe me ja dëshmu se ku kam qenë unë qe katër muaj edhe çfarë probleme kom pasë”.
Ukaj tha se është i lumtur që s’kanë humbur votat e partisë dhe që kandidatët për deputetë që kanë fituar ulëse janë prapë të njëjtit edhe pas rinumërimit.
“Nuk ka ndryshim të kandidaturave asnjë. Të njëjtit deputetë që kanë fituar edhe pas rinumërimit janë të njëjtit deputetë. A jeni të kënaqur ju gazetarët?”, i pyeti gazetarët e pranishëm Ukaj.
