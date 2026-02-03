7.6 C
‘Një ekip, një qytet, një qëllim’: Bashkimi i Prizrenit pret Sigal Prishtinën në gjysmëfinale

Bashkimi i Prizrenit do të presë të mërkurën në palestrën “Sezai Surroi”, me fillim nga ora 18:45, skuadrën e Sigal Prishtinës në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Kosovës në basketboll.

Klubi prizrenas fton tifozët të jenë pjesë e ndeshjes dhe të japin mbështetje maksimale skuadrës:

“Së bashku, me besim të plotë! 40 minuta betejë, 40 minuta zemër. Një ekip, një qytet, një qëllim. Bashkohu me ne dhe përkrah Bashkimin!”

Në çerekfinale, Bashkimi eliminoi GO+ Pejën, ndërsa Sigal Prishtina mposhti Vëllaznimin. Të dyja skuadrat synojnë finalen dhe trofeun e çmuar të basketbollit kosovar./PrizrenPress.com/

