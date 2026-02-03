7.6 C
Shkyçje masive të lidhjeve ilegale në rrjetin e ujësjellësit në rajonin e Prizrenit

By admin

Inspektoriati i KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A në Prizren, në bashkëpunim me njësitë operuese, ka vazhduar aksionin për identifikimin dhe shkyçjen e lidhjeve ilegale të ujësjellësit.

Vetëm gjatë këtij muaji janë realizuar gjithsej 28 shkyçje: 7 në Prizren, 20 në Suharekë dhe 1 në Malishevë.

“Nuk do të ketë asnjë formë tolerance apo faljeje ndaj konsumatorëve që keqpërdorin ujin e pijshëm apo realizojnë lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit. Ftojmë të gjithë konsumatorët që të respektojnë rregullat, të legalizojnë lidhjet dhe të kryejnë obligimet e tyre me kohë, në mënyrë që të sigurohet furnizim i rregullt dhe i qëndrueshëm me ujë të pijshëm për të gjithë”, thekson kompania./PrizrenPress.com/

‘Një ekip, një qytet, një qëllim’: Bashkimi i Prizrenit pret Sigal Prishtinën në gjysmëfinale

