12.1 C
Prizren
E mërkurë, 4 Shkurt, 2026
type here...

LajmeSiguri

Falsifikim dokumentesh në Prizren – dy persona ndalohen për 48 orë pasi tentuan pajisje të kundërligjshme me dokumente

By admin

Një rast serioz i falsifikimit të dokumenteve dhe vjedhjes së identitetit është zbuluar dje në Prizren, ku dy persona kanë përfunduar në mbajtje policore për 48 orë.

Ngjarja ka ndodhur dje, rreth orës 14:30, në Qendrën për Pajisje me Dokumente në Prizren, ku, sipas informatave që ka siguruar Sinjali, dy persona janë paraqitur në cilësinë e dëshmitarëve, me qëllim që t’i mundësojnë një personi të tretë pajisjen e kundërligjshme me dokumente identifikuese.

Krijojmë webfaqe për biznese

Burime nga hetuesia bëjnë të ditur se bëhet fjalë për Z.A., rreth 59-vjeçare dhe H. B. rreth 58-vjeçare, të cilët janë shoqëruar nga policia në zyrat e Njësisë Rajonale për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Prizren.

Gjatë veprimeve hetimore dhe pas sigurimit të dëshmive materiale e personale, është konstatuar se dokumentet e paraqitura nga të dyshuarit ishin qartazi të falsifikuara.

Në cilësinë e provave materiale, policia ka sekuestruar: dy letërnjoftime të Republikës së Kosovës, të dyshuara si të falsifikuara, një letërnjoftim të Republikës së Kroacisë, po ashtu të dyshuar si të falsifikuar, një telefon mobil.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

 

Të dyshuarit janë intervistuar në prani të mbrojtësve të tyre ligjorë dhe, me aktvendim të Prokurorit kompetent, janë ndaluar në mbajtje për 48 orë.

Hetimet lidhur me këtë rast janë duke vazhduar, ndërsa pritet që Prokuroria të ndërmarrë veprime të mëtejme lidhur me veprat penale “Falsifikim i dokumenteve” dhe “Vjedhja e identitetit dhe pajisja e qasjes”.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ymrije Beqaj – ikonë e artit muzikor shqiptar
Next article
Xheladini: Nis vlerësimi në terren i dëmeve në Komunën e Dragashit

Më Shumë

Lajme

Heqja e kalldërmit shënon fillimin e një epoke të re në sheshin e ‘Shatërvanit’ në Prizren

Heqja e kalldrëmit të vjetër në zonën e “Kejit” në Shatërvan ka zgjuar interesim dhe diskutim të madh në opinionin publik. KLIKO VIDEON: https://www.facebook.com/reel/27684284817881954 Megjithatë, përtej nostalgjisë...
Kulture

“Është dhimbje e pashërueshme”/ Rrëfimi në lot i Redon Makashit për humbjen e të atit: Kishte shumë pengje

Familjarë, të afërm, kolegë dhe artdashës i dhanë lamtumirën e fundit sot aktorit Fitim Makashi, i cili u nda nga jeta në moshën 82-vjeçare. I...

“Drejtësi, jo politikë” i 17 shkurtit merr përkrahjen e Bali Muharremajt

Laurinë Gashi renditet e 5-ta në Sofia European Open 2026

Universiteti i Prizrenit nderon ish-rektorin Zahadin Shemsedini|Video

Bashkimi dominon Tiranën

Malishevë, 225 kërkesa për kompensim të dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në janar

Xhavit Ukaj i LDK-së për manipulimet me vota në Prizren: Kam qejf me më thirrë Prokuroria

U përkujtua 36-vjetori i Masakrës së Malishevës

Operacioni antidrogë në Prizren, disa lokacione u kontrolluan dhe përveç arrestimeve u sekuestruan substanca narkotike, para dhe armë

Ky është 34 vjeçari që vdiq tragjikisht në Rahovec, la pas vetes tre fëmijë

Arrestohet kryetari i KKZ-së në Prizren, Nysret Bytyqi

Drejt përfundimit restaurimi i Hanit të familjes Zajmi në Qendrën Historike të Prizrenit

Ndahet nga jeta Prof. dr. Zahadin Shemsedini

Prizren: Arrestohet i dënuari me 2 vite burgim për shitblerje të drogës, dërgohet në vuajtje të dënimit

Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne