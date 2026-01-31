8.7 C
Kosova një hap nga Botërori – Sot hidhet shorti i fazës së tretë

admin

Sot në Herning të Danimarkës do të hidhet shorti për fazën e tretë dhe të fundit kualifikuese për Kampionatin Botëror 2027 në hendboll për meshkuj.

Kombëtarja e Kosovës ka kaluar me sukses raundin e parë dhe tani pret të përballet me Bosnjë-Hercegovinën në raundin e dytë. Të dyja ndeshjet e këtij raundi do të zhvillohen gjatë muajit mars.

Në Botërorin 2027 janë kualifikuar drejtpërdrejt Gjermania, Danimarka, Kroacia, Islanda, Suedia dhe Portugalia.

Bartës në shortin e fazës së tretë do të jenë Franca, Sllovenia, Norvegjia, Hungaria, Spanja, Zvicra, Ishujt Faroe, Maqedonia e Veriut, Holanda dhe Austria. Nëse Kosova arrin ta eliminojë Bosnjë-Hercegovinën, do të përballet me njërën nga këto kombëtare në raundin vendimtar.

Ndeshjet e fazës së tretë kualifikuese janë planifikuar të zhvillohen gjatë muajit maj./PrizrenPress.com/

