8.3 C
Prizren
E mërkurë, 4 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Zgjidhet kryetari i Këshillit të Prindërve në nivel komunal në Suharekë

By admin

Në ambientet e Komunës së Suharekës është mbajtur takimi i Këshillit të Prindërve në nivel komunal, me qëllim të konstituimit të këtij këshilli dhe zgjedhjes së strukturës udhëheqëse për mandatin e ri.

Takimi u hap nga drejtori i Drejtorisë Komunale të Arsimit (DKA), Remzi Bajselmani, i cili përshëndeti të pranishmit dhe sqaroi rëndësinë e funksionalizimit të Këshillit të Prindërve si organ përfaqësues i prindërve në nivel komunal.

“Këshilli i Prindërve ka rol të rëndësishëm në bashkëpunimin shkollë–prind–komunë dhe në mbështetjen e procesit edukativo-arsimor”, thuhet në njoftimin e komunës.

Pas miratimit të rendit të ditës, u procedua me pikën kryesore të takimit – zgjedhjen e strukturës udhëheqëse të Këshillit të Prindërve. Procesi i zgjedhjes u zhvillua në mënyrë demokratike dhe transparente, me propozime nga të pranishmit dhe votim të hapur.

Pas përfundimit të procesit të votimit, u zgjodh kjo përbërje e Këshillit të Prindërve në nivel komunal: Shpëtim Selimi u zgjodh kryetar, Valmir Fetiu nënkryetar i parë, Shpresa Bytyqi nënkryetare e dytë, Arsim Gashi sekretar, ndërsa anëtarë u zgjodhën Leonora Berisha, Ismet Zyba dhe Drizana Elshani.

“Të zgjedhurit falënderuan për besimin e dhënë dhe u zotuan për bashkëpunim të ngushtë me shkollat, Drejtorinë Komunale të Arsimit dhe prindërit, me qëllim të përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë në arsim”, thuhet më tej në njoftim.

Sipas të njëjtit njoftim, takimi u përmbyll me konkluzionin se Këshilli i Prindërve do të jetë aktiv dhe funksional në adresimin e çështjeve me interes për nxënësit dhe prindërit në nivel komunal./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Pas një viti pezullim, zhbllokohet TikToku në Shqipëri
Next article
Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Tiranë

Më Shumë

Fokus

Veshja tradicionale e Hasit nis rrugëtimin drejt UNESCO-s/Video

Veshja tradicionale e Hasit, një ndër më të vjetrat në trojet shqiptare, pritet të nisë rrugëtimin drejt UNESCO-s. Për të siguruar pranimin e saj...
Lajme

U varros me nderime ish-drejtuesi i institucioneve më të rëndësishme arsimore në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini

Është varrosur sot me nderime në varrezat e qytetit të Prizrenit ish-rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” dhe ish-drejtori i Arsimit në Prizren, prof. dr....

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Tiranë

Universiteti i Prizrenit nderon ish-rektorin Zahadin Shemsedini|Video

Arrestohet në Malishevë një shtetas i Shqipërisë, dyshohet për kultivim të bimëve narkotike

Cena renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Malishevë, 225 kërkesa për kompensim të dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në janar

Totaj: Prizreni humbi një figurë të shquar të arsimit

Fikrim Damka humb mandatin pas rinumërimit, Pula: Duhet të intervistohet

Arrestohet kryetari i KKZ-së në Prizren, Nysret Bytyqi

27-vjet nga masakra në Rogovë të Hasit

Hetime për vdekjen e një personi në Rahovec

Heqja e kalldërmit shënon fillimin e një epoke të re në sheshin e ‘Shatërvanit’ në Prizren

Aksioni kundër manipulimit të votave, ndalohen katër kryesues dhe një koordinator i KKZ-së në Prizren

Spirale të lashta në shkëmbin e Kobajës në Vlashnjë të Prizrenit

Ylli nuk ndalet, prezanton tjetër transfer me përvojë nga NBA

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne