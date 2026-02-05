11.6 C
Prizren
E enjte, 5 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Gjendet pa shenja jete punonjësi i Doganës në Prizren

By admin

Një ngjarje e rëndë është regjistruar dje në Prizren, ku një person është gjetur pa shenja jete brenda banesës së tij.

Rreth orës 11:30 të datës 4 shkurt 2026, Policia ka pranuar informatën se në rrugën “Alush Kryeziu” ndodhej një person mashkull pa shenja jete. Lajmi fillimisht është konfirmuar nga njësiti i emergjencës, i cili kishte dalë në vendin e ngjarjes.

Krijojmë webfaqe për biznese

Patrulla policore, së bashku me mbikëqyrësin përkatës, kanë dalë menjëherë në lokacion, ku është konstatuar vdekja e E. Th., rreth 52 vjeç, i cili është gjetur pa shenja jete në banesën e tij.

Burime bëjnë me dije se viktima ishte punonjës i Doganës së Kosovës, për çka është njoftuar edhe institucioni përkatës.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

 

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësia e hetimeve të stacionit policor, hetimet rajonale si dhe është kontaktuar Prokurori kujdestar, i cili ka urdhëruar inicimin e rastit “Hetimi i vdekjes”.

Pas procedurave fillestare, trupi i pajetë i është dorëzuar familjarëve.

Rrethanat e sakta të vdekjes mbeten ende të paqarta, ndërsa organet kompetente janë duke vazhduar hetimet për zbardhjen e plotë të rastit./Sinjali

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Një person gjendet i pajetë në Rahovec, trupi dërgohet në IML
Next article
Bashkimi ndan rrugët me T.J. Bickerstaff

Më Shumë

Fokus

Ky është 34 vjeçari që vdiq tragjikisht në Rahovec, la pas vetes tre fëmijë

Një ngjarje e trishtë ka ndodhur dje në Rahovec, ku një person ka humbur jetën aksidentalisht derisa ishte duke prerë një lis. Viktima është...
Lajme

Gjenerata 2025 përfundon praktikën njëvjeçare në Gjykatën Themelore në Prizren dhe Suharekë

Praktikantët e Gjykatës Themelore në Prizren dhe Suharekë kanë përfunduar me sukses praktikën profesionale një (1) vjeçare, duke shënuar një hap të rëndësishëm në...

P.C Prizreni fiton ndaj Dritës pas vazhdimeve

Bashkimi dominon Tiranën

Spirale të lashta në shkëmbin e Kobajës në Vlashnjë të Prizrenit

Rreth 2 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente

Ortek bore në Brezovicë, lëndohet një skiator

Demetrius Conger përforcon Yllin

Malishevë, 225 kërkesa për kompensim të dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në janar

Hetime për vdekjen e një personi në Rahovec

KQZ shpall rezultatet përfundimtare: ky është rezultati i partive kryesore

Ymrije Beqaj – ikonë e artit muzikor shqiptar

Drejt përfundimit restaurimi i Hanit të familjes Zajmi në Qendrën Historike të Prizrenit

Damka: Parimi kryesor i KDTP-së është përfaqësimi i fortë dhe i drejtë në Kuvend

ZRrE-ja: Në mars vendimi i ri për çmimin e rrymës

U përkujtua 36-vjetori i Masakrës së Malishevës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne