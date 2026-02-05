11.6 C
Prizren
E enjte, 5 Shkurt, 2026
Sport

Bashkimi ndan rrugët me T.J. Bickerstaff

By admin

Me marrëveshje të dyanshme, KB Bashkimi ka përfunduar bashkëpunimin me basketbollistin T.J. Bickerstaff.

Lajmi është bërë i ditur nga vetë klubi përmes një njoftimi zyrtar, raporton PrizrenPress.

“Me marrëveshje të dyanshme, përfundojmë bashkëpunimin me T.J. Bickerstaff. Faleminderit dhe shumë suksese në të ardhmen!”, thuhet në njoftimin e Bashkimit./PrizrenPress.com/

Gjendet pa shenja jete punonjësi i Doganës në Prizren
Shitja e therja ilegale e kafshëve, AUV paralajmëron masa ndëshkuese

