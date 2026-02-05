Bashkimi ndan rrugët me T.J. Bickerstaff

Me marrëveshje të dyanshme, KB Bashkimi ka përfunduar bashkëpunimin me basketbollistin T.J. Bickerstaff.
Lajmi është bërë i ditur nga vetë klubi përmes një njoftimi zyrtar, raporton PrizrenPress.
“Me marrëveshje të dyanshme, përfundojmë bashkëpunimin me T.J. Bickerstaff. Faleminderit dhe shumë suksese në të ardhmen!”, thuhet në njoftimin e Bashkimit./PrizrenPress.com/
