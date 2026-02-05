8.9 C
Prizren
E enjte, 5 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Ky është punonjësi i Doganës që u gjet i vdekur në banesën e tij në Prizren

By admin

Dogana e Kosovës ka reaguar me pikëllim të thellë pas ndarjes nga jeta të punonjësit të saj, Enis Thaqi, i cili u gjet pa shenja jete në banesën e tij në Prizren.

Në njoftim, Dogana e Kosovës thekson se gjatë gjithë karrierës së tij, Thaqi u dallua për profesionalizëm, përkushtim dhe integritet në detyrë, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm dhe duke lënë gjurmë të pashlyeshme tek kolegët dhe bashkëpunëtorët.

“Mungesa e tij do të ndihet thellë, ndërsa kujtimi i tij do të mbetet gjithmonë i gjallë në zemrat dhe në kujtesën tonë”, citohet në njoftim, drejtori i Përgjithshëm i Doganës, Agron Llugaliu, duke shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe kolegët e të ndjerit.

Sipas Policisë së Kosovës, Thaqi, rreth 52 vjeç, u gjet i vdekur në banesën e tij në rrugën “Alush Kryeziu”. Dogana e Kosovës ka theksuar se humbja e tij përbën një mungesë të madhe për institucionin dhe komunitetin profesional.

Rasti po hetohet nga organet kompetente, ndërsa institucionet kanë nisur procedurat e nevojshme ligjore./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ben Blushi promovon librin “Jam Mysliman” në Prishtinë
Next article
Drejtoresha e DKA-së në Prizren mbledh drejtorët e shkollave për sigurinë dhe fillimin e gjysmëvjetorit të dytë

Më Shumë

Lajme

Policia nuk ndalet: Identifikohen pesë të dyshuar për vjedhje në Suharekë

Gjatë kësaj jave, Sektori i Hetimeve i Stacionit Policor në Suharekë ka arritur të identifikojë pesë persona të dyshuar për përfshirje në raste të...
Lajme

Ndalohen mbi 100 kg katalizatorë të bluar të padeklaruar në Vermicë

Dogana e Kosovës ka ndaluar një sasi të konsiderueshme malli të padeklaruar në Pikëkalimin Kufitar Vermicë, gjatë kontrolleve të rregullta doganore. Sipas njoftimit zyrtar, zyrtarët...

Disa zona të Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës pritet të mbesin pa ujë

Spirale të lashta në shkëmbin e Kobajës në Vlashnjë të Prizrenit

Ben Blushi promovon librin “Jam Mysliman” në Prishtinë

Fundjavë me mot të vranët, shi dhe reshje bore

Rreth 2 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente

Rritja e kapaciteteve ujore në Prizren, takim koordinues për projektin e Vermicës

Bashkimi dominon Tiranën

Bashkimi shumë i fortë për Sigal Prishtinën

Kryeshefi i ‘Eko-Regjionit’ në Prizren ndalohet për 48 orë nga Prokuroria Speciale

Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së re të Kuvendit

Vaktia e Ramazanit 2026 në Kosovë: Orari i syfyrit dhe iftarit

Gjysmëfinalet e Kupës që premtojnë spektakël

Damka: Parimi kryesor i KDTP-së është përfaqësimi i fortë dhe i drejtë në Kuvend

Brezovica, Prevalla e Peja zonat e preferuara – Mbi 9 mijë shqiptarë vizituan Kosovën për 24 orë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne