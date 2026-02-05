Ky është punonjësi i Doganës që u gjet i vdekur në banesën e tij në Prizren

Dogana e Kosovës ka reaguar me pikëllim të thellë pas ndarjes nga jeta të punonjësit të saj, Enis Thaqi, i cili u gjet pa shenja jete në banesën e tij në Prizren.
Në njoftim, Dogana e Kosovës thekson se gjatë gjithë karrierës së tij, Thaqi u dallua për profesionalizëm, përkushtim dhe integritet në detyrë, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm dhe duke lënë gjurmë të pashlyeshme tek kolegët dhe bashkëpunëtorët.
“Mungesa e tij do të ndihet thellë, ndërsa kujtimi i tij do të mbetet gjithmonë i gjallë në zemrat dhe në kujtesën tonë”, citohet në njoftim, drejtori i Përgjithshëm i Doganës, Agron Llugaliu, duke shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe kolegët e të ndjerit.
Sipas Policisë së Kosovës, Thaqi, rreth 52 vjeç, u gjet i vdekur në banesën e tij në rrugën “Alush Kryeziu”. Dogana e Kosovës ka theksuar se humbja e tij përbën një mungesë të madhe për institucionin dhe komunitetin profesional.
Rasti po hetohet nga organet kompetente, ndërsa institucionet kanë nisur procedurat e nevojshme ligjore./PrizrenPress.com/
