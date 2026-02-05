Drejtoresha e DKA-së në Prizren mbledh drejtorët e shkollave për sigurinë dhe fillimin e gjysmëvjetorit të dytë

Drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit (DKA), Luljeta Veselaj Gutaj, mbajti sot takim me drejtorët e shkollave të Komunës së Prizrenit, ku u diskutua për fillimin e gjysmëvjetorit të dytë dhe mbarëvajtjen e procesit mësimor.
Në fokus ishte edhe çështja e sigurisë në shkolla, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Policisë së Kosovës, si dhe planifikimi i buxhetit për vitin 2026, me qëllim përmirësimin e kushteve dhe cilësisë në arsim.
Në fokus ishte edhe çështja e sigurisë në shkolla, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Policisë së Kosovës, si dhe planifikimi i buxhetit për vitin 2026, me qëllim përmirësimin e kushteve dhe cilësisë në arsim.
