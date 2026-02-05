8.9 C
Prizren
E enjte, 5 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Rahovec, mbahet takimi i këshillit organizativ për 17 Shkurtin

By admin

Nën udhëheqjen e nënkryetarit të Komunës së Rahovecit, Betim Zllanoga, u zhvillua takimi i këshillit organizativ për nder të 17 Shkurtit, përvjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

Gjatë takimit u diskutua programi i aktiviteteve që do të zhvillohen për këtë përvjetor.

“U diskutua programi i cili do të finalizohet në ditët në vijim dhe më pas do të publikohet në faqen zyrtare të Komunës”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Drejtoresha e DKA-së në Prizren mbledh drejtorët e shkollave për sigurinë dhe fillimin e gjysmëvjetorit të dytë
Next article
Rritja e kapaciteteve ujore në Prizren, takim koordinues për projektin e Vermicës

Më Shumë

Kulture

Kur të vish në Prizren

Enver Sulaj Kur të vish në Prizren Mos i harro gurët nën urë e mbi urë Janë psherëtima të harruara Valë lumi nën qiellin me re shumë. Kur të...
Fokus

Ky është punonjësi i Doganës që u gjet i vdekur në banesën e tij në Prizren

Dogana e Kosovës ka reaguar me pikëllim të thellë pas ndarjes nga jeta të punonjësit të saj, Enis Thaqi, i cili u gjet pa...

Refuzohet paraburgimi ndaj drejtorit të “Ekoregjonit”, Burim Shala

Hodaj kritikon standardet e dyfishta brenda LDK-së

Gjesti rikthehet fuqishëm me këngën e re dhe thyen rekorde globale

Kryetari i Rahovecit priti nxënësit e përfshirë në projektin për mendimin kritik dhe angazhimin qytetar

U varros me nderime ish-drejtuesi i institucioneve më të rëndësishme arsimore në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini

I dënuari nga Suhareka gjendet pa shenja jete në Burgun e Sigurisë së Lartë në Gërdoc

Ben Blushi promovon librin “Jam Mysliman” në Prishtinë

Falsifikim dokumentesh në Prizren – dy persona ndalohen për 48 orë pasi tentuan pajisje të kundërligjshme me dokumente

Cena renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Ndahet nga jeta Prof. dr. Zahadin Shemsedini

Sot vranët, mëngjesi me ngrica

Vaktia e Ramazanit 2026 në Kosovë: Orari i syfyrit dhe iftarit

Operacioni antidrogë në Prizren, disa lokacione u kontrolluan dhe përveç arrestimeve u sekuestruan substanca narkotike, para dhe armë

Ymrije Beqaj – ikonë e artit muzikor shqiptar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne