Rahovec, mbahet takimi i këshillit organizativ për 17 Shkurtin

Nën udhëheqjen e nënkryetarit të Komunës së Rahovecit, Betim Zllanoga, u zhvillua takimi i këshillit organizativ për nder të 17 Shkurtit, përvjetorit të Pavarësisë së Kosovës.
Gjatë takimit u diskutua programi i aktiviteteve që do të zhvillohen për këtë përvjetor.
“U diskutua programi i cili do të finalizohet në ditët në vijim dhe më pas do të publikohet në faqen zyrtare të Komunës”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
