Rritja e kapaciteteve ujore në Prizren, takim koordinues për projektin e Vermicës

Dje u zhvillua një takim koordinues me përfaqësuesit e kompanisë Infra Plus, në kuadër të përgatitjes së projektit kryesor për shtimin e kapaciteteve ujore nga burimi i Vermicës, projekt i kontraktuar nga Prizreni.
KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. mori pjesë si përfitues direkt i investimit, duke ofruar mbështetje teknike, të dhëna operative dhe koordinim profesional për të siguruar që zgjidhjet e projektuara të integrohen në mënyrë efikase në sistemin ekzistues të furnizimit me ujë.
Sipas njoftimit të kompanisë, ky investim pritet të sjellë rritje të kapaciteteve prodhuese, përmirësim të sigurisë së furnizimit me ujë dhe qëndrueshmëri afatgjatë të shërbimeve për qytetarët e Prizrenit dhe zonave përreth.
“Një hap konkret drejt forcimit të infrastrukturës ujore dhe shërbimeve më cilësore për komunitetin,” njofton “KRU Hidroregjioni Jugor” Sh.A./PrizrenPress.com/
