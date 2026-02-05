8.9 C
Prizren
E enjte, 5 Shkurt, 2026
type here...

Rozë

Mozzik godet me “Diss”, kënga me tekst kontrovers që po trazon publikun

By admin

Mozzik ka bërë lëmsh rrjetin me publikimin e këngës së tij më të fundit, “Diss”, e cila vjen me një tekst kontrovers dhe befasues, që me shumë gjasë do të përflitet gjatë në rrjetet sociale.

Përmes një kënge gjashtëminutëshe, ai u hodhi disa thumba reperëve të skenës, ndërsa disa vargje në veçanti u interpretuan si mesazhe të drejtuara ndaj figurave të caktuara, ndonëse asnjë emër nuk përmendet drejtpërdrejt.

Më vonë, Mozzik shkon edhe më tej, duke elaboruar dhe duke i hedhur “diss” edhe vetes.

Në këtë këngë, ai flet për paragjykimet e shumta me të cilat është përballur dhe për komentet që kanë shoqëruar jetën e tij private, përfshirë raportin me ish-bashkëshorten Loredana, si dhe lidhjen e saj me futbollistin Karim Adeyemi.

Duke qenë se Mozzik dhe Loredana kanë një vajzë së bashku, reperi duket se u është përgjigjur komenteve të shumta që lidhen me marrëdhënien e rep-artistes me Adeyemin dhe rolin e këtij të fundit në jetën e saj dhe të vajzës së tij.

Po ashtu, Mozzik ka përmendur edhe partneren e tij aktuale, Lotinën, ndërsa më tej në tekst janë përfshirë edhe figura politike, si ish-kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, dhe kryeministri Albin Kurti.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rritja e kapaciteteve ujore në Prizren, takim koordinues për projektin e Vermicës
Next article
Arrestohen tre persona për grabitje në Prizren, një i dyshuar ende në arrati

Më Shumë

Sport

Nikprelaj te Ballkani

FC Ballkani ka arritur marrëveshje me mbrojtësin Arben Nikprelaj, i cili transferohet nga Deçiçi i Tuzit. 21-vjeçari, me gjatësi 1.94 metra, vjen për të përforcuar...
Sport

Fatjona Kasapi e bronztë në Sofia European Open 2026

Në xhiron e parë xhudistja Fatjona Kasapi mposhti me Ippon, Maria Eleni Gogua nga Greqia. Në të dytën mposhti me 2 Yuko, Sugdiyona Rafkatova nga...

ZRrE-ja: Në mars vendimi i ri për çmimin e rrymës

Universiteti i Prizrenit nderon ish-rektorin Zahadin Shemsedini|Video

Sot vranët, mëngjesi me ngrica

Brezovica, Prevalla e Peja zonat e preferuara – Mbi 9 mijë shqiptarë vizituan Kosovën për 24 orë

Cena renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Bashkimi – Sigal Prishtina, dueli tradicional në Prizren

Veshja tradicionale e Hasit nis rrugëtimin drejt UNESCO-s/Video

“Drejtësi, jo politikë” i 17 shkurtit merr përkrahjen e Bali Muharremajt

Një i ri qëllon me armë zjarri nga automjeti në Gjonaj – arrestohet nga policia, arma sekuestrohet

Heqja e kalldërmit shënon fillimin e një epoke të re në sheshin e ‘Shatërvanit’ në Prizren

Bashkimi shumë i fortë për Sigal Prishtinën

Shuhet në moshën 82-vjeçare aktori i mirënjohur Fitim Makashi, babai i këngëtarit Redon Makashi

Crystal Thomas përforcon Bashkimin vetëm në Ligën Unike

Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne