Kryeshefi i ‘Eko-Regjionit’ në Prizren ndalohet për 48 orë nga Prokuroria Speciale

Shala që po hetohet për keqpërdorim në prokurim publik lidhur me një tender, raporton Klankosova.tv

I njëjti dyshohet për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 paragrafi 1, lidhur me nenin 31 të KPRK-së” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Urdhër kontrolli më 26 janar është realizuar në Prizren, Ferizaj, përfshirë ambientet e “Eko-Regjioni”.

Siç ka raportuar Klankosova.tv, të arrestuarit që u kapën atë ditë janë Arbër Gashi, shef i njësisë në Prizren të ndërmarrjes “Eko-Regjioni” dhe Ragip Zejna, drejtor i “Dielli Construction” me seli në Ferizaj.

Shënim: Personat e përmendur në këtë artikull, prezumohen të pafajshëm deri në një vendim të formës së prerë nga gjykata.

