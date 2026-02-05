Totaj merr pjesë në “Morning Prayer Breakfast” në Washington DC

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka marrë pjesë në ceremoninë tradicionale “Morning Prayer Breakfast”, e cila është mbajtur në Washington DC, duke mbledhur personalitete të larta politike dhe institucionale nga mbarë bota.
Totaj ka bërë të ditur se në këtë ngjarje morën pjesë mysafirë të zgjedhur ndërkombëtarë, ndërsa me fjalime u prezantuan senatorë dhe kongresmenë amerikanë. Sipas tij, kulmi i ceremonisë ishte fjala e presidentit amerikan, Donald J. Trump.
“Kënaqësi dhe privilegj të marr pjesë në ceremoninë ‘Morning Prayer Breakfast’ që tradicionalisht mbahet në Washington DC. Kishte mysafir të zgjedhur nga e tërë bota. Disa personalitete të nivelit të lartë, senatorë e kongresmenë u prezantuan me fjalimet e tyre. Kulminacioni ishte fjala e presidentit amerikan Donald J. Trump. Event i jashtëzakonshëm dhe rikonfirmim i sistemit të vlerave dhe influencës amerikane. Zoti e bekoftë miqësinë Amerikano–Kosovare”, ka njoftuar Totaj./PrizrenPress.com/
