“Bisha” e bllokadave zbarkon në Prizren

Kenny Wooten është përforcimi më i ri i KB Bashkimit.

?I gjatë 205cm dhe me një karrierë mbresëlënëse në NBA G League (Westchester Knicks), Wooten vjen si një “makinerie” defensive nën kosh. Së fundmi shkëlqeu në Liban me mesatare prej 12.5 pikësh dhe 3 bllokadash për ndeshje.

Totaj merr pjesë në “Morning Prayer Breakfast” në Washington DC

Cena renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Dardan Cena ishte i lirë në xhiron e parë, në të dytën mposhti me Wazaari, Artem Ros nga Ukraina. Në xhiron e radhës ai...
Kryetari i Rahovecit priti nxënësit e përfshirë në projektin për mendimin kritik dhe angazhimin qytetar

Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, ka pritur të martën në takim përfaqësuesit e “Teach for Kosova” dhe nxënësit e shkollave të mesme “Xhelal Hajda...

‘Një ekip, një qytet, një qëllim’: Bashkimi i Prizrenit pret Sigal Prishtinën në gjysmëfinale

Kosova një hap nga Botërori – Sot hidhet shorti i fazës së tretë

Sërgjan Lazoviq dënohet me 12 vjet e 6 muaj burgim për krime lufte në Malishevë

Hetime për vdekjen e një personi në Rahovec

Totaj merr pjesë në “Morning Prayer Breakfast” në Washington DC

Flaka Loxha e bronztë në Sofia European Open 2026

Kur të vish në Prizren

Refuzohet paraburgimi ndaj drejtorit të “Ekoregjonit”, Burim Shala

Manipulimi me vota: Kryesuesi i komisionit nga Malisheva ndalohet për 48 orë

Të dënuarit në burgun e Prizrenit certifikohen për “menaxhim të zemërimit”

Kryeshefi i ‘Eko-Regjionit’ në Prizren ndalohet për 48 orë nga Prokuroria Speciale

Bashkimi shton edhe më shumë forcë, transferon tjetër qendër amerikane

Abdixhiku i mbijeton votëbesimit në Kuvend – mbetet kryetar i LDK-së

Ky është punonjësi i Doganës që u gjet i vdekur në banesën e tij në Prizren

