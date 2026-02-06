8.6 C
Prizren
E premte, 6 Shkurt, 2026
type here...

Kulture

Përvjetori i lindjes së Fan Stilian Nolit, figurës poliedrike të historisë dhe kulturës shqiptare

By admin

Sot përkujtohet përvjetori i lindjes së Fan Stilian Nolit, një prej personaliteteve më të mëdha dhe më të gjithanshme të historisë shqiptare. Poet, përkthyes, prift, politikan, historian dhe ish-kryeministër i Shqipërisë, Noli mbetet një nga figurat që ndikoi fuqishëm në jetën politike, kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve.

Fan Stilian Noli lindi në një fshat shqiptar në Trakë, pranë Edrenesë, dhe që herët tregoi prirje për dijen dhe kulturën. Ai studioi në Universitetin e Harvardit për arte, ndërsa më herët kishte punuar edhe si mësues në Egjipt. Gjatë jetës së tij, Noli u shqua për njohjen e disa gjuhëve të huaja, si greqishtja, anglishtja dhe frëngjishtja, aftësi që e ndihmuan të pasuronte dhe ta rafinonte gjuhën shqipe përmes përkthimeve të shumta, shkruan KultPlus.

 

 

Ndër veprat më të njohura të tij janë “Albumi” dhe “Historia e Skënderbeut”, që mbeten gurë themeli të letërsisë dhe historiografisë shqiptare. Vepra e tij e parë ishte drama me tre akte “Israilitë dhe Filistinë”, e botuar në Boston në vitin 1907, e bazuar në historinë biblike të Samsonit dhe Dalilës. Edhe pse nuk la një krijimtari shumë të gjerë letrare, Noli konsiderohet një stilist i jashtëzakonshëm i gjuhës shqipe. Bashkë me Faik Konicën, ai vlerësohet si një nga mjeshtrit më të mëdhenj të stilit në dialektin toskë.

Përmes përkthimeve të autorëve të njohur amerikanë dhe europianë të shekullit XIX, Noli arriti të ruajë ritmin dhe ngjyrimin stilistik të veprave origjinale, duke treguar një ndjeshmëri të veçantë artistike dhe gjuhësore.

Kontributi i tij nuk u kufizua vetëm në kulturë dhe letërsi. Fan Noli luajti rol të rëndësishëm edhe në jetën politike shqiptare. Ai vizitoi Shqipërinë për herë të parë në vitin 1913 dhe u rreshtua përkrah Ismail Qemalit dhe qeverisë së tij. Noli shërbeu si deputet i kolonisë shqiptare të Amerikës në legjislaturën e dytë të shtetit shqiptar (1921-1923).

 

 

Ai u bë një nga kundërshtarët më të fortë politikë të Ahmet Zogut. Pas kryengritjes së vitit 1924, Noli mori drejtimin e qeverisë shqiptare, por pushteti i tij zgjati vetëm disa muaj. Në dhjetor të po atij viti, Zogu u rikthye në pushtet, duke e detyruar Nolin të largohej nga vendi. Përplasjet politike mes tyre u shoqëruan edhe me vendime ekstreme, ku të dy liderët dënuan njëri-tjetrin me vdekje.

Fan Noli kaloi pjesën më të madhe të jetës në emigrim, ku vazhdoi aktivitetin fetar, kulturor dhe politik në shërbim të çështjes shqiptare. Ai ndërroi jetë në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 1965, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme në historinë kombëtare.

Figura e Fan Stilian Nolit mbetet simbol i intelektualit të angazhuar, i cili i shërbeu kombit me penë, me ide dhe me veprim. Përvjetori i lindjes së tij është një moment reflektimi për rolin e mendimit, kulturës dhe patriotizmit në formësimin e identitetit shqiptar./

Previous article
Kryeministri i parë i Palestinës ishte shqiptar
Next article
Arrestohet një person në Malishevë për dhunë ndaj gruas, lëndohen dy policë gjatë intervenimit

Më Shumë

Fokus

Xheladini: Nis vlerësimi në terren i dëmeve në Komunën e Dragashit

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka bërë të ditur se ka nisur procesi i vlerësimit të dëmeve në terren, pas takimit dhe...
Fokus

Xhavit Ukaj i LDK-së për manipulimet me vota në Prizren: Kam qejf me më thirrë Prokuroria

Xhavit Ukaj nga LDK para mbledhjes së Kuvendit të kësaj partie është pyetur rreth manipulimeve me vota në Prizren, raporton Ekonomia Online. Ukaj tha se...

‘Një ekip, një qytet, një qëllim’: Bashkimi i Prizrenit pret Sigal Prishtinën në gjysmëfinale

Nga -11 në +16: Bashkimi dominon Sigal Prishtinën dhe sheh finalen

Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

Ky është 34 vjeçari që vdiq tragjikisht në Rahovec, la pas vetes tre fëmijë

Dislokimi i largpërçuesve në Prizren, punimet shtrihen drejt lagjes “Ortakoll”

Zgjidhet kryetari i Këshillit të Prindërve në nivel komunal në Suharekë

Kërkohet paraburgim për katër komisionerë dhe një kryesues të KKZ të Prizrenit

Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

I dënuari nga Suhareka gjendet pa shenja jete në Burgun e Sigurisë së Lartë në Gërdoc

Ky është punonjësi i Doganës që u gjet i vdekur në banesën e tij në Prizren

Laurinë Gashi renditet e 5-ta në Sofia European Open 2026

Kryetari i Rahovecit priti nxënësit e përfshirë në projektin për mendimin kritik dhe angazhimin qytetar

U varros me nderime ish-drejtuesi i institucioneve më të rëndësishme arsimore në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini

Ortek bore në Brezovicë, lëndohet një skiator

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne