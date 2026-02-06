8.6 C
Prizren
E premte, 6 Shkurt, 2026
type here...

LajmeSiguri

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë ndaj gruas, lëndohen dy policë gjatë intervenimit

By admin

Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar kosovar nën dyshimin se ka ushtruar dhunë ndaj gruas.

Sipas njoftimit zyrtar të policisë, gjatë arrestimit i dyshuari ka shfaqur sjellje të dhunshme, me ç’rast dy zyrtarë policorë kanë pësuar lëndime trupore.

Zyrtarët policorë kanë pranuar tretman mjekësor.

I dyshuari është dërguar për trajtim në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), në repartin e psikiatrisë.

Lidhur me rastin është njoftuar dhe konsultuar edhe prokurori kompetent, ndërsa hetimet po vazhdojnë.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Përvjetori i lindjes së Fan Stilian Nolit, figurës poliedrike të historisë dhe kulturës shqiptare
Next article
Si vidhen shkrimtarët nga botuesit prej silikoni

Më Shumë

Fokus

Nga -11 në +16: Bashkimi dominon Sigal Prishtinën dhe sheh finalen

Bashkimi ka realizuar një përmbysje mbresëlënëse në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Kosovës në basketboll, duke mposhtur Sigal Prishtinën me rezultat 83:67,...
Fokus

Manipulimi me vota/ Një muaj paraburgim edhe për pesë të dyshuar në Prizren

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar të premten masën e paraburgimit prej një muaji për pesë persona të dyshuar për manipulime me vota në...

Ky është 34 vjeçari që vdiq tragjikisht në Rahovec, la pas vetes tre fëmijë

Formohet kabineti i ri drejtues i Komunës së Suharekës

Kryetari i Rahovecit priti nxënësit e përfshirë në projektin për mendimin kritik dhe angazhimin qytetar

Cena renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së re të Kuvendit

Spirale të lashta në shkëmbin e Kobajës në Vlashnjë të Prizrenit

“Është dhimbje e pashërueshme”/ Rrëfimi në lot i Redon Makashit për humbjen e të atit: Kishte shumë pengje

Lajm i mirë për prizrenasit, lojtari kryesor drejt rikthimit

U varros me nderime ish-drejtuesi i institucioneve më të rëndësishme arsimore në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini

Crystal Thomas përforcon Bashkimin vetëm në Ligën Unike

Sot, protestohet kundër rritjes së çmimit të energjisë

22 vite solidariteti në Ratkoc: Aksioni vjetor i dhurimit të gjakut në nder të Mehmet Hotit

Nikprelaj te Ballkani

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne