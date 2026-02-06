8.6 C
Finalja e Kupës në Prizren?

By admin

Finalja e Kupës së Kosovës në basketboll mund të mësojë shpejtë lokacionin e zhvillimit të saj.

Siç ka mësuar AsistiOnline.com, qyteti i Prizrenit mund ta presë finalen e madhe e cila zhvillohet me vetëm një ndeshje.

Për shkak të investimeve të vazhdueshme dhe kushteve më të favorshme në ”Sezai Surroi”, nga FBK kjo palestër po shihet si më potenciale për zhvillimin e ndeshjes që pritet të grumbullojë rekord të shikuesve.

Aktualisht po luhen seritë gjysmëfinale dhe nga ndeshjet e para, Bashkimi e Trepça kanë epërsi të konsiderueshme për të arritur finalen.

