8.5 C
Prizren
E premte, 6 Shkurt, 2026
type here...

FokusKulture

Portreti i Ymer Prizrenit pasuron fondin e muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

By admin

Kompleksi i Muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit ka pasuruar fondin e tij muzeal me një vepër me vlerë të veçantë kombëtare: portretin e kryetarit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Ymer Prizreni.

Sipas Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, kjo vepër artistike është dhuruar nga piktori i njohur Xhevdet Spahija, si shenjë respekti dhe kontributi për ruajtjen dhe promovimin e kujtesës historike kombëtare. Portreti pasqyron figurën e Ymer Prizrenit si një personalitet kyç i Lidhjes, duke ofruar gjithashtu një interpretim artistik që pasuron narrativën muzeale të institucionit.

“Përmes kësaj dhurate, fondi muzeal i Kompleksit të LSHP-së zgjerohet me një element të rëndësishëm vizual dhe historik, duke forcuar misionin e tij për të dokumentuar, ruajtur dhe prezantuar trashëgiminë e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm”, thuhet në njoftimin e QRTK-së në Prizren./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Caktimi i paraburgimit për 9 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren, Apeli e kthen rastin në rivendosje

Më Shumë

Fokus

Arrestohet një person në Prizren, e bëri për spital një tjetër

Një person është arrestuar në Prizren të enjten pasi i ka shkaktuar lëndime të rënda një personi tjetër. Viktima është dërguar në Spitalin e Prizrenit,...
Sport

Kosova një hap nga Botërori – Sot hidhet shorti i fazës së tretë

Sot në Herning të Danimarkës do të hidhet shorti për fazën e tretë dhe të fundit kualifikuese për Kampionatin Botëror 2027 në hendboll për...

“Bisha” e bllokadave zbarkon në Prizren

Përvjetori i lindjes së Fan Stilian Nolit, figurës poliedrike të historisë dhe kulturës shqiptare

Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Laurinë Gashi renditet e 5-ta në Sofia European Open 2026

Hetime për vdekjen e një personi në Rahovec

Abdixhiku i mbijeton votëbesimit në Kuvend – mbetet kryetar i LDK-së

Zgjidhet kryetari i Këshillit të Prindërve në nivel komunal në Suharekë

Apeli refuzon ankesat – në paraburgim mbetet djali i Nait Hasanit dhe të dyshuarit e tjerë për rastin e votave në Prizren

Punimet restauruese në Xhaminë Mesxhid në Prizren drejt përfundimit

Kryetari i Rahovecit priti nxënësit e përfshirë në projektin për mendimin kritik dhe angazhimin qytetar

Falsifikim dokumentesh në Prizren – dy persona ndalohen për 48 orë pasi tentuan pajisje të kundërligjshme me dokumente

Dardan Cena në garë për medaljen e bronztë në Sofia European Open 2026

Malishevë, 225 kërkesa për kompensim të dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në janar

ZRrE-ja: Në mars vendimi i ri për çmimin e rrymës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne