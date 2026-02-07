12 C
Prizren
E shtunë, 7 Shkurt, 2026
Aksident trafiku në autostradën ‘Ibrahim Rugova’ në Prizren

By admin

Sapo ka ndodhur një aksident trafiku në autostradën “Ibrahim Rugova” në afërsi të Prizrenit.

Policia në vendngjarje, raporton PrizrenPress.

Gjykata e Prizrenit rivendos sërish paraburgim: 30 ditë për 9 të dyshuar për manipulim votash
U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 

