Prizren
E shtunë, 7 Shkurt, 2026
Sport

Mbërrijnë në Kosovë tri transferet e reja të Yllit

Golden Eagle Ylli mund edhe të llogarisë në vikend për tri ardhjet e reja të huaja.

U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 
Superduel në basketboll: Ylli dhe Bashkimi matin forcat sonte

Lajme

Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

Nga dita e nesërme, Barnatorja Qendrore në kuadër të QKMF-së “Dr. Fahredin Hoti” në Rahovec do të funksionojë me dy ndërrime, duke mundësuar shërbime...
Sport

Bashkimi ndan rrugët me T.J. Bickerstaff

Me marrëveshje të dyanshme, KB Bashkimi ka përfunduar bashkëpunimin me basketbollistin T.J. Bickerstaff. Lajmi është bërë i ditur nga vetë klubi përmes një njoftimi zyrtar,...

Të dënuarit në burgun e Prizrenit certifikohen për “menaxhim të zemërimit”

I dënuari nga Suhareka gjendet pa shenja jete në Burgun e Sigurisë së Lartë në Gërdoc

Laurinë Gashi renditet e 5-ta në Sofia European Open 2026

Raporti i Policisë – 2148 gjoba të shqiptuar, mbi 80 aksidente trafiku

Totaj merr pjesë në “Morning Prayer Breakfast” në Washington DC

Sërgjan Lazoviq dënohet me 12 vjet e 6 muaj burgim për krime lufte në Malishevë

Kryeministri i parë i Palestinës ishte shqiptar

Përvjetori i lindjes së Fan Stilian Nolit, figurës poliedrike të historisë dhe kulturës shqiptare

Demetrius Conger përforcon Yllin

Nga -11 në +16: Bashkimi dominon Sigal Prishtinën dhe sheh finalen

Drejtoresha e DKA-së në Prizren mbledh drejtorët e shkollave për sigurinë dhe fillimin e gjysmëvjetorit të dytë

Ja pse nuk ka protesta në Kosovë

Komuna e Prizrenit anëtarësohet me të drejta të plota në Sister Cities International

Ka nisur vaksinimi dhe kontrolli pranveror i bagëtive në Rahovec

