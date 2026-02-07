12 C
Prizren
E shtunë, 7 Shkurt, 2026
Superduel në basketboll: Ylli dhe Bashkimi matin forcat sonte

By admin

ProCredit Superliga e Kosovës në basketboll vazhdon me ndeshje të forta, ku sonte në Suharekë përballen dy skuadra rivale, Golden Eagle Ylli dhe Bashkimi, raporton PrizrenPress.

Therandasit kanë regjistruar tetë fitore e dhjetë humbje, ndërsa prizrenasit kryesojnë tabelën me 12 fitore e gjashtë humbje.

Ndeshja zhvillohet në palestrën “13 Qershori” e cila starton në ora 19:30, duke premtuar rivalitet dhe emocione për tifozët e basketbollit./PrizrenPress.com/

Mbërrijnë në Kosovë tri transferet e reja të Yllit
Raporti i Policisë – 2148 gjoba të shqiptuar, mbi 80 aksidente trafiku

