Superduel në basketboll: Ylli dhe Bashkimi matin forcat sonte

ProCredit Superliga e Kosovës në basketboll vazhdon me ndeshje të forta, ku sonte në Suharekë përballen dy skuadra rivale, Golden Eagle Ylli dhe Bashkimi, raporton PrizrenPress.
Therandasit kanë regjistruar tetë fitore e dhjetë humbje, ndërsa prizrenasit kryesojnë tabelën me 12 fitore e gjashtë humbje.
Ndeshja zhvillohet në palestrën “13 Qershori” e cila starton në ora 19:30, duke premtuar rivalitet dhe emocione për tifozët e basketbollit./PrizrenPress.com/
