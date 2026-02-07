12 C
Prizren
E shtunë, 7 Shkurt, 2026
type here...

FokusKulture

QRTK-ja rivlerëson Teqenë Halveti në Prizren

By admin

Ekipet e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren janë në terren, të angazhuara çdo ditë në procesin e rivlerësimit të aseteve të trashëgimisë kulturore.

Ky proces përfshin evidentimin e gjendjes fizike, dokumentimin profesional dhe vlerësimin e elementeve arkitekturore, me qëllim krijimin e një pasqyre sa më të saktë të gjendjes aktuale të këtyre aseteve, raporton PrizrenPress.

Gjatë ditëve të fundit, sipas QRTK-së, angazhimi i punonjësve është përqendruar në Teqenë Halveti në Prizren, ku po zhvillohen inspektime në terren dhe analiza profesionale.

“Këto veprime janë pjesë e punës së rregullt institucionale për ruajtjen dhe menaxhimin e trashëgimisë kulturore, duke respektuar kriteret profesionale dhe standardet përkatëse”, thuhet në njoftimin e këtij institucioni.

Rivlerësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore është një hap i rëndësishëm drejt planifikimit të masave të mbrojtjes dhe ndërhyrjeve konservuese të ardhshme. Përmes këtij procesi, QRTK Prizren synon të kontribuojë në ruajtjen afatgjatë të vlerave kulturore të qytetit./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Jemin Zenel Ukperaj – lahutar dhe bartës i epikës gojore në Krahinën e Hasit
Next article
Komuna e Prizrenit anëtarësohet me të drejta të plota në Sister Cities International

Më Shumë

Lajme

Inspektohet kanalizimi në rrugën “Tahir Meha” në Prizren

Ekipet e KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. kanë realizuar inspektimin e rrjetit të kanalizimit në rrugën “Tahir Meha” në Prizren, në kuadër të intervenimeve të...
Fokus

Hodaj kritikon standardet e dyfishta brenda LDK-së

Kuvendari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Prizren, Haziz Hodaj, ka reaguar me kritika ndaj disa strukturave të partisë, duke i cilësuar si...

Fytyrat e para të Radio Televizionit të Prishtinës

Ky është punonjësi i Doganës që u gjet i vdekur në banesën e tij në Prizren

Mozzik godet me “Diss”, kënga me tekst kontrovers që po trazon publikun

Portreti i Ymer Prizrenit pasuron fondin e muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Shkyçje masive të lidhjeve ilegale në rrjetin e ujësjellësit në rajonin e Prizrenit

Jemin Zenel Ukperaj – lahutar dhe bartës i epikës gojore në Krahinën e Hasit

Heqja e kalldërmit shënon fillimin e një epoke të re në sheshin e ‘Shatërvanit’ në Prizren

Abdixhiku i mbijeton votëbesimit në Kuvend – mbetet kryetar i LDK-së

Apeli lë në paraburgim 8 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren

Dardan Cena në garë për medaljen e bronztë në Sofia European Open 2026

Brezovica, Prevalla e Peja zonat e preferuara – Mbi 9 mijë shqiptarë vizituan Kosovën për 24 orë

Dislokimi i largpërçuesve në Prizren, punimet shtrihen drejt lagjes “Ortakoll”

Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

Demetrius Conger përforcon Yllin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne