Distria e artë në Paris

By admin

Xhudistja Distria Krasniqi ka fituar medaljen e artë në Paris Grand Slam 2026.

Distria ishte e lirë në xhiron e parë, në xhiron e dytë fitoi me Ippon ndaj Alicia Marques nga Franca. Kurse, në çerekfinale ajo mposhti me Wazaari, Larissa Pimenta nga Brazili.

Në gjysmëfinale Distria mposhti me Yuko, Amandine Buchard nga Franca.

Ndërsa në finale, Disi mposhti me Ippon Ariane Toro Soler nga Spanja, dhe i solli Kosovë edhe një medalje të artë./PrizrenPress.com/

