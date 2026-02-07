Liria përballet nesër me Trepçën ’89 në Prizren

Pas pauzës, Liria rikthehet në garë me një përballje të rëndësishme në shtëpi.
Skuadra prizrenase do të zbresë nesër në fushë për ndeshjen e parë pas pushimit, ku do të përballet me Trepçën ’89.
Nga klubi bëjnë të ditur se ekipi është i përqendruar, i motivuar dhe i gatshëm për të dhënë maksimumin në çdo minutë të lojës, duke e cilësuar këtë duel si një sfidë të fortë dhe me peshë të veçantë.
“Na pret një përballje e fortë dhe e rëndësishme, ku energjia jonë në fushë dhe mbështetja juaj nga tribuna janë vendimtare. Shihemi në stadium”, thuhet në njoftimin e FC Lirisë./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/