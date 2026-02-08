8.4 C
Dragash: Kanosi zyrtarin policor, dërgohet në mbajtje një person

By admin

Policia e Kosovës ka dërguar në mbajtje një person në Dragash.

Sipas raportit 24-orësh, i dyshuari gjersa ishte në stacion policor lidhur me një rast të më hershëm, ka kanosur verbalisht zyrtarët policorë.

“I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, shkrun PK.

