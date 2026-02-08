8.4 C
Prizren
E diel, 8 Shkurt, 2026
type here...

Kulture

Brad Arnold, këngëtari i bendit “3 Doors Down”, ndërron jetë në moshën 47-vjeçare

By admin

Këngëtari kryesor i bendit të njohur 3 Doors Down, Brad Arnold, ndërroi jetë të shtunën në moshën 47-vjeçare, disa muaj pasi njoftoi se ishte diagnostikuar me kancer në veshkë në fazën 4.

Sipas grupit, Arnold ndërroi jetë në paqe, i rrethuar nga të dashurit e tij, pas betejës së guximshme me sëmundjen.

3 Doors Down u formua në Misisipi në vitin 1995 dhe arriti sukses të menjëhershëm me hitin Kryptonite, për të cilin mori nominim për Grammy katër vite më vonë, shkruan The Guardian.

Arnold e shkroi këngën kur ishte vetëm 15 vjeç, ndërsa albumi i tyre debutues, The Better Life, shiti më shumë se 6 milionë kopje. Një nominim tjetër për Grammy erdhi në vitin 2003 për këngën When I’m Gone.

Grupi publikoi gjashtë albume, përfshirë Us and the Night në vitin 2016, dhe këngët e tyre si Loser, Duck and Run dhe Be Like That u përfshinë edhe në kolonën zanore të filmit American Pie 2.

Arnold dhe kolegët e tij u dalluan për mënyrën se si ripërcaktuan muzikën rock, duke kombinuar stilin post-grunge me tekste emocionale që rezononin me publikun.

Në maj të vitit të kaluar, Arnold njoftoi se kanceri i tij kishte metastazuar në mushkëri, duke detyruar grupin të anulonte një turne veror.

Në një deklaratë, 3 Doors Down tha: “Muzika e tij jehoi përtej skenës, duke krijuar momente lidhjeje, gëzimi dhe besimi që do të jetojnë shumë pas performancave të tij”. /Telegrafi/

Previous article
Bashkimi sot udhëton në Pejë
Next article
Federata e Peshkatarëve konfiskon varkë dhe rrjeta në Krushë të Madhe

Më Shumë

Fokus

Prizren, hapet ekspozita “Kujtesa në fotografi” që dokumenton xhamitë e shkatërruara gjatë viteve ’90

Sot në Prizren u hap ekspozita “Kujtesa në fotografi”, e cila paraqet imazhe të xhamive të shkatërruara gjatë viteve ’90 në Bosnjë e Hercegovinë...
Sport

‘Një ekip, një qytet, një qëllim’: Bashkimi i Prizrenit pret Sigal Prishtinën në gjysmëfinale

Bashkimi i Prizrenit do të presë të mërkurën në palestrën “Sezai Surroi”, me fillim nga ora 18:45, skuadrën e Sigal Prishtinës në ndeshjen e...

Shqipjon Hoti shkruan histori: Kampion Kontinental IBO në peshën cruiser

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Tiranë

Veshja tradicionale e Hasit nis rrugëtimin drejt UNESCO-s/Video

Nëntë vjet nga vdekja e Dritëro Agollit

Universiteti i Prizrenit nderon ish-rektorin Zahadin Shemsedini|Video

Arrestohen tre persona për grabitje në Prizren, një i dyshuar ende në arrati

Apeli lë në paraburgim 8 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren

U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 

Bashkimi sot udhëton në Pejë

Rahovec, mbahet takimi i këshillit organizativ për 17 Shkurtin

Raporti i Policisë – 2148 gjoba të shqiptuar, mbi 80 aksidente trafiku

Formohet kabineti i ri drejtues i Komunës së Suharekës

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë ndaj gruas, lëndohen dy policë gjatë intervenimit

Sot vranët, mëngjesi me ngrica

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne