Liria humb rëndë në shtëpi

Liria ka pësuar një disfatë të rëndë në Prizren, duke u mposhtur me rezultat 1:4 nga Trepça ’89, në një përballje direkte mes dy skuadrave që synojnë inkuadrimin në Superligë.
Ndeshja u vendos që në pjesën e parë, ku mysafirët shënuan tri gola dhe përfituan nga paraqitja e dobët e skuadrës prizrenase. Liria nuk arriti të gjejë ritmin e duhur dhe gabimet në repartet u ndëshkuan shpejt nga Trepça ’89, raporton PrizrenPress.
Në pjesën e dytë pati përpjekje për reagim nga vendasit, por epërsia e krijuar më herët i dha qetësi skuadrës mysafire, e cila konfirmoi fitoren me golin e katërt, ndërsa Liria arriti të shënojë vetëm një herë.
Kjo humbje e vështirë e ndërlikon më tej pozitën e Lirisë në garën për Superligë dhe lë shumë për të reflektuar në vazhdim të kampionatit./PrizrenPress.com/
