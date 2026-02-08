7.9 C
Prizren
E diel, 8 Shkurt, 2026
Dëmtohet fusha nga mjetet piroteknike në ndeshjen Liria–Trepça ’89

By admin

Sot në stadiumin “Përparim Thaqi” në Prizren, gjatë ndeshjes së Ligës së Parë, ndërmjet Lirisë dhe Trepçës ’89, u dëmtua fusha me bari artificial si pasojë e hedhjes së mjeteve pirotenike nga disa tifozë.

Hedhja e këtyre tymueseve shkaktoi ndërprerjen e lojës për disa momente dhe dëmtime të konsiderueshme në sipërfaqen e fushës.

Ndeshja Liria – Trepça’89 përfundoi me fitoren e mysafirëve 1:4.

Bashkimi mposhtet në Pejë

