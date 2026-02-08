Përvjetori i Fishtës i harruar në Shkodër

Nail Draga
Përkujtimi i personaliteteve të ndryshme me rastin e përvjetorëve të tyre është obligim jo vetëm moral e profesional por edhe kombëtar nga ana e institucioneve lokale e shtetërore duke organizuar veprimtari të ndryshme kulturore e shkencore dhe duke inauguruar buste apo shtatore, për të dëshmuar nderim ndaj tyre si kudo në vendet e qytetëruara.
Në fund të vitit të kaluar, pikërisht më 30 dhjetor, janë mbushur 85 vjet qëkur është ndarë nga jeta Gjergj Fishta, i cili mbetet një prej personaliteteve të veçanta të letërsisë, gjuhësisë, publicistikës, meshtarisë, kulturës e diplomacisë shqiptare. Duke qenë i tillë, françeskani erudit me të drejtë është quajtur Homeri shqiptar, ku “Lahuta e Malcis“ është një nga kryeveprat e letërsisë shqipe, simbol i atdhedashurisë dhe identitetit kombëtar shqiptar.
Me këtë rast si shkas kemi mosshënimin e 85-vjetorit të vdekjes së poetit kombëtar Gjergj Fishta (23 tetor1871 – 30 dhjetor 1940), datë e cila është dashur të shënohet me veprimtari të ndryshme kulturore, sidomos në Shkodër. Por këtu kishim heshtje totale si nga institucionet shtetërore, vendore, kisha e shoqëria civile. Ndërsa përjashtim kanë bërë disa media elektronike lokale apo individë të ndryshëm në rrjetet sociale.
Përkujtimi në Tiranë e Lezhë
Në lidhje me këtë 85-vjetor mediat informuan se Biblioteka Kombëtare nderoi At Gjergj Fishtën duke risjellë në kujtesë trashëgiminë e pavdekshme të tij, e cila vazhdon të jetojë dhe të flasë fuqishëm në kulturën, gjuhën dhe vetëdijen tonë kombëtare.
Ndërsa Biblioteka Publike “Gjergj Fishta” e qytetit të Lezhës kujtoi një fragment të fjalimit të Hoxhë Hafiz Ali Kraja, mbajtur në funeralin e At Gjergj Fishtës, ku thuhej: “Me ty, Patër Gjergj, Kombi naltësohet dhe madhnohet para popujve të tjerë, prandaj sot krejt populli shqiptar të përulet, djelmnia intelektuale vajton humbjen Tande e me lot ndër faqe të përcjellë me mallënjim e dhimbje në jetën e pasosme”.
Në Shkodër mungon statuja e Fishtës
Opinioni i gjerë është i informuar se në Shkodër, vite më parë, për të nderuar klerikun, shkrimtarin, poetin e intelektualin Gjergj Fishta në hapësirën e parkut para bashkisë është inauguruar një monument kushtuar emrit dhe veprës së tij. Por, një objekt i tillë, mund të jetë gjithçka, por nuk i ngjan ndonjë vepre artistike, e cila si atëherë edhe tash ka irrituar opinionin e gjerë.
Por, të gjithë ata që kanë shkuar në Shkodër, kanë pasur mundësi të shohin një monument i cili është në shkatërrim të plotë, sepse ai është i mbuluar me shkarravina, rrethuar me mbeturina, pamje të cilat janë trishtuese, që thënë më se buti është fyerje për poetin kombëtar dhe Bashkinë e Shkodrës.
Dhe në një situatë të tillë me të drejtë shtrohet pyetja nëse ndonjë individ dëshiron të nderojë poetin kombëtar ku të vendosen lulet? Kur gjendesh para një pamje të tillë zhgënjehesh, duke akuzuar ata të cilët nuk kanë treguar empati ndaj një monumenti të tillë.
Nuk ka dilemë se Fishta meriton një statujë monumentale në qendër të Shkodrës, e jo një monument të tillë që nuk paraqet përmasat e figurës së tij mbarëkombëtare. Ndërsa inicimi i realizimit të një projekti të tillë është në nderim të Fishtës, qytetarisë shkodrane dhe botës shqiptare.
Fishta nuk ishte rasti i vetëm
Duhet të cekim se në vitin 2025, përvjetori i Fishtës nuk ishte rasti i vetëm, sepse në këtë vit përvjetorët i kanë pasur edhe personalitete të rëndësishme nga historia jonë kombëtare. Kështu 110-vjetorin e vdekjes e kanë pasur edhe Dedë Gjon Luli (1840-1915), Mehmet Shpendi (1851-1915), Çerçiz Topulli (1880-1915) e Muço Qulli (1887-1915), të cilët në saje të veprimtarisë së tyre kanë mbetur figura të rëndësishme kombëtare.
Por, për fat të keq edhe për këta nuk u kujdes kush për të organizuar ndonjë takim përkujtimor, qëndrim që është për çdo kritikë, sepse punët tona nuk na i kryejnë të tjerët.
Përfundim
Dukuria e mosangazhimit të institucioneve buxhetore, qofshin ata vendore apo shtetërore në Shkodër në mosshënimin e përvjetorit të 85-të vdekjes së At Gjergj Fishtës, i cili është figurë emblematike e kulturës kombëtare, dëshmon mungesën e respektit dhe të qasjes profesionale të individëve udhëheqës që paraqet dukuri me pasoja shoqërore e kombëtare për të tashmen dhe të ardhmen.
Shkurt, 2026
