Zyrtare: Leci largohet nga Liria

By admin

Liria ka njoftuar zyrtarisht largimin e trajnerit të ekipit të parë, Liridon Leci, nga drejtimi i skuadrës, raporton PrizrenPress.

Përmes një njoftimi publik, klubi prizrenas ka bërë të ditur vendimin, duke falënderuar trajnerin për kontributin e dhënë gjatë periudhës së angazhimit të tij në krye të ekipit.

“FC Liria shpreh mirënjohjen më të thellë për përkushtimin, punën e palodhur, kontributin dhe profesionalizmin që trajneri Leci ka treguar gjatë gjithë periudhës së tij në klub. I urojmë suksese të shumta në të ardhmen, si në aspektin personal, ashtu edhe në karrierën profesionale”, thuhet në njoftimin e klubit.

Nga Liria është bërë e ditur se në ditët në vijim do të njoftohet për hapat e mëtejshëm sa i përket drejtimit të skuadrës./PrizrenPress.com/

UÇK-ja sërish do të triumfojë!
Ismet Munishi, trajneri i ri i Lirisë

