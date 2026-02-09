7.2 C
Prizren
E hënë, 9 Shkurt, 2026
Sport

Ismet Munishi, trajneri i ri i Lirisë

By admin

Pas largimit të Liridon Lecit, mediat raportojnë se Ismet Munishi mund të marrë drejtimin e ekipit të parë të Lirisë.

Derisa klubi nuk ka bërë ende njoftim zyrtar, një foto e publikuar nga Kanal10 ka rritur interesin për këtë zhvillim.

Fansat dhe komuniteti prisnin konfirmimin e emërimit në ditët në vijim./PrizrenPress.com/

Zyrtare: Leci largohet nga Liria

Dëmtohet fusha nga mjetet piroteknike në ndeshjen Liria–Trepça ’89

Sot në stadiumin “Përparim Thaqi” në Prizren, gjatë ndeshjes së Ligës së Parë, ndërmjet Lirisë dhe Trepçës ’89, u dëmtua fusha me bari artificial...
Prizren, aktakuzë kundër dy personave për marrje dhe dhënie të ryshfetit

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër dy të pandehurve A.K., për shkak të dyshimit të bazuar mirë...

