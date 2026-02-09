Fitore jetike e Rahovecit 029

Rahoveci 029 shënoi fitore jetike ndaj Vëllaznimit 86:84, në një përballje dramatike dhe shumë interesante.
Kuqezinjtë kishin deri në 17 pikë epërsi, por e humbën në çastet vendimtare, vendasit ishin më të vëmendshëm për këtë fitore shumë të rëndësishme, raporton PrizrenPress.
