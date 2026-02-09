9.7 C
Prizren
E hënë, 9 Shkurt, 2026
Sport

Fitore jetike e Rahovecit 029

By admin

Rahoveci 029 shënoi fitore jetike ndaj Vëllaznimit 86:84, në një përballje dramatike dhe shumë interesante.

Kuqezinjtë kishin deri në 17 pikë epërsi, por e humbën në çastet vendimtare, vendasit ishin më të vëmendshëm për këtë fitore shumë të rëndësishme, raporton PrizrenPress.

Prokuroria nis hetimet ndaj anëtarëve të QNR-së në Dragash

