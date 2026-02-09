8.8 C
Prizren
E hënë, 9 Shkurt, 2026
Lajme

Qeveria publikon programin për festimin e 18 vjetorit të Pavarësisë

By admin

Qeveria e Kosovës ka publikuar programin e manifestimeve shtetërore për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë.

Programi nis në ora 07:00 me ngritjen e flamurit dhe përfundon me koncertin e Filharmonisë në ora 20:00.

Një person gjendet i pajetë në Rahovec, trupi dërgohet në IML

Policia e Kosovës ka njoftuar se më 4 shkurt 2026, rreth orës 08:35, në Rahovec është raportuar një rast i hetimit të vdekjes. Sipas njoftimit...
Fokus

Komuna e Prizrenit anëtarësohet me të drejta të plota në Sister Cities International

Komuna e Prizrenit është bërë anëtare me të drejta të plota e Organizatës Ndërkombëtare të Qyteteve Simotra (Sister Cities International) me seli në Washington...

“Bisha” e bllokadave zbarkon në Prizren

Mozzik godet me “Diss”, kënga me tekst kontrovers që po trazon publikun

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë ndaj gruas, lëndohen dy policë gjatë intervenimit

Dëmtohet fusha nga mjetet piroteknike në ndeshjen Liria–Trepça ’89

Spirale të lashta në shkëmbin e Kobajës në Vlashnjë të Prizrenit

Falsifikim dokumentesh në Prizren – dy persona ndalohen për 48 orë pasi tentuan pajisje të kundërligjshme me dokumente

Rritja e kapaciteteve ujore në Prizren, takim koordinues për projektin e Vermicës

Punimet restauruese në Xhaminë Mesxhid në Prizren drejt përfundimit

Shqipjon Hoti shkruan histori: Kampion Kontinental IBO në peshën cruiser

Mbërrijnë në Kosovë tri transferet e reja të Yllit

Bashkimi mposhtet në Pejë

Superduel në basketboll: Ylli dhe Bashkimi matin forcat sonte

Liridon Leci shkarkohet nga pozita e trajnerit te Liria?

Fytyrat e para të Radio Televizionit të Prishtinës

