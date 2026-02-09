8.8 C
Prizren
E hënë, 9 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Bashkimi zyrtarizon Josh Nzeakor

By admin

Bashkimi ka bërë zyrtare përforcimin e radhës, duke firmosur me basketbollistin amerikan Josh Nzeakor. Lajmi u bë publik përmes rrjeteve sociale të klubit, raporton PrizrenPress.

Nzeakor, 28 vjeç, ka një karrierë të pasur ndërkombëtare. Ai luajti për Lamar University në NCAA Division I, ku shënoi mbi 1,350 pikë dhe u dallua për prezencën e tij të fuqishme nën kosh. Pas diplomimit, Nzeakor ka luajtur në Gjermani, Argjentinë dhe në NBA G League në Shtetet e Bashkuara, duke fituar përvojë të gjerë në liga konkurruese.

Bashkimi synon që përvoja dhe fiziku i Nzeakor t’i japin forcë repartit të brendshëm dhe të ndihmojnë skuadrën në arritjen e objektivave këtë sezon./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Qeveria publikon programin për festimin e 18 vjetorit të Pavarësisë
Next article
Zafir Berisha i nënshtrohet me sukses dy ndërhyrjeve kirurgjike

Më Shumë

Fokus

Dëmtohet fusha nga mjetet piroteknike në ndeshjen Liria–Trepça ’89

Sot në stadiumin “Përparim Thaqi” në Prizren, gjatë ndeshjes së Ligës së Parë, ndërmjet Lirisë dhe Trepçës ’89, u dëmtua fusha me bari artificial...
Fokus

Superduel në basketboll: Ylli dhe Bashkimi matin forcat sonte

ProCredit Superliga e Kosovës në basketboll vazhdon me ndeshje të forta, ku sonte në Suharekë përballen dy skuadra rivale, Golden Eagle Ylli dhe Bashkimi,...

Kryeministri i parë i Palestinës ishte shqiptar

Liria përballet nesër me Trepçën ’89 në Prizren

NPL Eko-Theranda në aksion pastrimi nga Malësia e Re deri në Carralevë

Sërgjan Lazoviq dënohet me 12 vjet e 6 muaj burgim për krime lufte në Malishevë

Ligjërata vetëdijesuese të Policisë për nxënësit e shkollave të mesme në Prizren

Rahovec, mbahet takimi i këshillit organizativ për 17 Shkurtin

Flamuri shqiptar gjatë Kryengritjes së Malësorëve (1911)

Hodaj kritikon standardet e dyfishta brenda LDK-së

Prizren, aktakuzë kundër dy personave për marrje dhe dhënie të ryshfetit

Policia në Prizren thotë se në vitin 2025 veprat penale shënuan ulje prej 2.7%

Sot vranët, mëngjesi me ngrica

Spirale të lashta në shkëmbin e Kobajës në Vlashnjë të Prizrenit

Komisionerët nga Dragashi para Krimeve Ekonomike në Prizren – vazhdojnë intervistimet për manipulim votash

Përvjetori i lindjes së Fan Stilian Nolit, figurës poliedrike të historisë dhe kulturës shqiptare

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne