8.8 C
Prizren
E hënë, 9 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

Zafir Berisha i nënshtrohet me sukses dy ndërhyrjeve kirurgjike

By admin

Familja e Zafir Berishës ka njoftuar se ai ka kaluar me sukses dy ndërhyrje kirurgjike dhe se gjendja e tij shëndetësore është stabile.

Në njoftimin e bërë publik, familjarët kanë shprehur mirënjohje për ekipin mjekësor, në veçanti për doktorin Afrim Avdaj, për përkujdesjen dhe profesionalizmin e treguar gjatë trajtimit.

Ata kanë bërë të ditur se Berisha po vazhdon procesin e rikuperimit dhe i kanë uruar shërim të shpejtë dhe shëndet të plotë.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Bashkimi zyrtarizon Josh Nzeakor
Next article
Ligjërata vetëdijesuese të Policisë për nxënësit e shkollave të mesme në Prizren

Më Shumë

Sport

Finalja e Kupës në Prizren?

Finalja e Kupës së Kosovës në basketboll mund të mësojë shpejtë lokacionin e zhvillimit të saj. Siç ka mësuar AsistiOnline.com, qyteti i Prizrenit mund ta...
Lajme

Rritja e kapaciteteve ujore në Prizren, takim koordinues për projektin e Vermicës

Dje u zhvillua një takim koordinues me përfaqësuesit e kompanisë Infra Plus, në kuadër të përgatitjes së projektit kryesor për shtimin e kapaciteteve ujore...

Dragash: Kanosi zyrtarin policor, dërgohet në mbajtje një person

Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë

Kryetari i Rahovecit priti nxënësit e përfshirë në projektin për mendimin kritik dhe angazhimin qytetar

Ka nisur vaksinimi dhe kontrolli pranveror i bagëtive në Rahovec

Ballkani triumfon në Gjilan dhe vazhdon kryesimin

Sot vranët, mëngjesi me ngrica

“Drejtësi, jo politikë” i 17 shkurtit merr përkrahjen e Bali Muharremajt

Nikprelaj te Ballkani

NPL Eko-Theranda në aksion pastrimi nga Malësia e Re deri në Carralevë

Rahoveci prezanton qendrën e re

“Bisha” e bllokadave zbarkon në Prizren

Drejtoresha e DKA-së në Prizren mbledh drejtorët e shkollave për sigurinë dhe fillimin e gjysmëvjetorit të dytë

Zgjidhet kryetari i Këshillit të Prindërve në nivel komunal në Suharekë

Komuna e Prizrenit anëtarësohet me të drejta të plota në Sister Cities International

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne