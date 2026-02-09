8.8 C
Prizren
E hënë, 9 Shkurt, 2026
type here...

LajmeSiguri

Ligjërata vetëdijesuese të Policisë për nxënësit e shkollave të mesme në Prizren

By admin

Policia e Kosovës në Prizren ka nisur një seri ligjëratash vetëdijesuese për nxënësit e shkollave të mesme, me fokus parandalimin e përdorimit të rrezikshëm të laserëve dhe informimin për ngacmimet seksuale, si dhe masat ndëshkimore ligjore që burojnë nga këto veprime.

Këto aktivitete po realizohen në kuadër të projektit “Parandalimi i përdorimit të rrezikshëm të laserëve nga të rinjtë”, ndërsa synim kryesor mbetet rritja e nivelit të informimit dhe vetëdijesimit tek të rinjtë për pasojat ligjore dhe shoqërore të këtyre dukurive.

“Policia Sektoriale nga Stacioni Policor Prizren ka organizuar dhe po vazhdon të mbajë ligjërata vetëdijesuese për nxënësit e shkollave të mesme në rajonin e Prizrenit”, thuhet në njoftimin e PK-së, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, nxënësit kanë treguar interesim të madh për temat e trajtuara, ndërsa në ligjërata kanë qenë të pranishëm edhe psikologët e shkollave, duke kontribuar në trajtimin profesional të çështjeve të diskutuara.

Gjatë javës së kaluar, ligjërata të tilla janë mbajtur në dy shkolla të mesme në Prizren, ndërsa aktiviteti do të vazhdojë edhe në shkolla të tjera të rajonit, me synim përfshirjen e sa më shumë nxënësve.

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se do të vazhdojë angazhimin e saj në promovimin e sigurisë publike dhe edukimin e brezave të rinj për ndërtimin e një kulture më të lartë shoqërore dhe rrugore./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zafir Berisha i nënshtrohet me sukses dy ndërhyrjeve kirurgjike
Next article
Pullian shkëlqen në fitoren jetike të Rahovecit 029

Më Shumë

Fokus

Arrestohet një person në Prizren, e bëri për spital një tjetër

Një person është arrestuar në Prizren të enjten pasi i ka shkaktuar lëndime të rënda një personi tjetër. Viktima është dërguar në Spitalin e Prizrenit,...
Lajme

Qeveria publikon programin për festimin e 18 vjetorit të Pavarësisë

Qeveria e Kosovës ka publikuar programin e manifestimeve shtetërore për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë. Programi nis në ora 07:00 me ngritjen e flamurit dhe...

Totaj merr pjesë në “Morning Prayer Breakfast” në Washington DC

Ballkani triumfon në Gjilan dhe vazhdon kryesimin

Përvjetori i lindjes së Fan Stilian Nolit, figurës poliedrike të historisë dhe kulturës shqiptare

QRTK-ja rivlerëson Teqenë Halveti në Prizren

Xheladini: Nis vlerësimi në terren i dëmeve në Komunën e Dragashit

Kryetari i Rahovecit priti nxënësit e përfshirë në projektin për mendimin kritik dhe angazhimin qytetar

Bashkimi mposhtet në Pejë

Bashkimi zyrtarizon Josh Nzeakor

Pas një viti pezullim, zhbllokohet TikToku në Shqipëri

Falsifikim dokumentesh në Prizren – dy persona ndalohen për 48 orë pasi tentuan pajisje të kundërligjshme me dokumente

Universiteti i Prizrenit nderon ish-rektorin Zahadin Shemsedini|Video

Policia në Prizren thotë se në vitin 2025 veprat penale shënuan ulje prej 2.7%

Shitja e therja ilegale e kafshëve, AUV paralajmëron masa ndëshkuese

Finalja e Kupës në Prizren?

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne