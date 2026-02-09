8.8 C
Prizren
E hënë, 9 Shkurt, 2026
Pullian shkëlqen në fitoren jetike të Rahovecit 029

By admin

Rahoveci 029 shënoi fitore jetike ndaj Vëllaznimit në javën e 19-të të ProCredit Superligës, ku më i miri në parket ishte Kentrell Pullian.

Ai ndaj kuqezinjve kishte 32 pikë, nëntë kërcime e tetë asistime, duke pasur indeksin 32, apo më të lartin e kësaj xhiro.

Pullian u shpall MVP i javës, raporton PrizrenPress.

MVP
Kentrell Pullian (Rahoveci 029) 32 pikë, 9 kërcime, 8 asistime, 32 indeksi

Top 5
Mikaile Tmusiq (Trepça) 19 pikë, 5 kërcime, 2 asistime, 25 indeksi
Shawn Jones (Trepça) 12 pikë, 13 kërcime, 3 asistime, 25 indeksi
Musab Mala (GO+ Peja) 22 pikë, 7 kërcime, 2 asistime, 23 indeksi
Shannon Shorter (Bashkimi) 16 pikë, 9 kërcime, 6 asistime, 18 indeksi

Ligjërata vetëdijesuese të Policisë për nxënësit e shkollave të mesme në Prizren
Prokuroria dhe Policia hetojnë falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Dragash – 9 persona ndalohen për 48 orë

