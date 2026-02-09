Pullian shkëlqen në fitoren jetike të Rahovecit 029

Rahoveci 029 shënoi fitore jetike ndaj Vëllaznimit në javën e 19-të të ProCredit Superligës, ku më i miri në parket ishte Kentrell Pullian.
Ai ndaj kuqezinjve kishte 32 pikë, nëntë kërcime e tetë asistime, duke pasur indeksin 32, apo më të lartin e kësaj xhiro.
Pullian u shpall MVP i javës, raporton PrizrenPress.
MVP
Top 5
Kentrell Pullian (Rahoveci 029) 32 pikë, 9 kërcime, 8 asistime, 32 indeksi
Mikaile Tmusiq (Trepça) 19 pikë, 5 kërcime, 2 asistime, 25 indeksi
Shawn Jones (Trepça) 12 pikë, 13 kërcime, 3 asistime, 25 indeksi
Musab Mala (GO+ Peja) 22 pikë, 7 kërcime, 2 asistime, 23 indeksi
Shannon Shorter (Bashkimi) 16 pikë, 9 kërcime, 6 asistime, 18 indeksi
