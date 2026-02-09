8.8 C
Prizren
E hënë, 9 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

KRU “Hidroregjioni Jugor” dhe QK “11 Marsi” diskutojnë bashkëpunimin për punë praktike të nxënësve

By admin

KRU “Hidroregjioni Jugor” dhe Qendra e Kompetencës “11 Marsi” në Prizren kanë mbajtur një takim pune për të shqyrtuar mundësitë e bashkëpunimit për përfundimin e punës praktike të nxënësve të profileve përkatëse.

Sipas njoftimit, qëllimi i takimit ishte diskutimi i mundësive të bashkëpunimit dhe arritja e një marrëveshjeje për angazhimin e nxënësve në përfundimin e punës praktike në KRU “Hidroregjioni Jugor”.

Takim pune me Drejtorin e Qendrës së Kompetencës ‘11 MARSI’ në Prizren, z. Arben Selimi. Qëllimi: Mundësitë e bashkëpunimit dhe arritjes së marrëveshjes për angazhimin e nxënësve të profileve përkatëse, për përfundimin e punës praktike në KRU ‘Hidroregjioni Jugor’”, thuhet në njoftimin e kompanisë./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prokuroria dhe Policia hetojnë falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Dragash – 9 persona ndalohen për 48 orë

Më Shumë

Sport

Nikprelaj te Ballkani

FC Ballkani ka arritur marrëveshje me mbrojtësin Arben Nikprelaj, i cili transferohet nga Deçiçi i Tuzit. 21-vjeçari, me gjatësi 1.94 metra, vjen për të përforcuar...
Sport

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Tiranë

Vashat e Bashkimit kanë shënuar një fitore të thellë në udhëtim ndaj Partizanit, duke triumfuar me rezultat bindës 31:68 në kuadër të Ligës Unike...

Liridon Leci shkarkohet nga pozita e trajnerit te Liria?

Mervete Krasniqi nga Malisheva do t’i dhurojë mëlçinë vajzës së saj 22-vjeçare

Shkyçje masive të lidhjeve ilegale në rrjetin e ujësjellësit në rajonin e Prizrenit

Bashkimi ndan rrugët me T.J. Bickerstaff

Jemin Zenel Ukperaj – lahutar dhe bartës i epikës gojore në Krahinën e Hasit

Bashkimi zyrtarizon Josh Nzeakor

Zgjidhet kryetari i Këshillit të Prindërve në nivel komunal në Suharekë

Rahoveci prezanton qendrën e re

NPL Eko-Theranda në aksion pastrimi nga Malësia e Re deri në Carralevë

Shitja e therja ilegale e kafshëve, AUV paralajmëron masa ndëshkuese

Malisheva e nis mbarë stinorin pranveror

Liria humb rëndë në shtëpi

Apeli refuzon ankesat – në paraburgim mbetet djali i Nait Hasanit dhe të dyshuarit e tjerë për rastin e votave në Prizren

Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne