Fermerët e Malishevës përkrahen me teknologji moderne bujqësore

Komuna e Malishevës ka nënshkruar dje një marrëveshje bashkëpunimi me Islamic Relief Kosova për të mbështetur fermerët lokalë me pajisje moderne bujqësore.
Sipas njoftimit, ky projekt realizohet me mbështetje nga Islamic Relief UK dhe synon të përmirësojë prodhimin bujqësor dhe efikasitetin e punës në tokat e komunës.
“Vazhdojmë mbështetjen për bujqit tanë. Ne do të qëndrojmë pranë fermerëve me projekte konkrete, investime dhe përkushtim të plotë, sepse zhvillimi i bujqësisë është zhvillim i Malishevës sonë”, theksoi Komuna e Malisheves në një njoftim.
Në ceremoni mori pjesë edhe drejtori i Islamic Relief Kosova, Dr. Mohamed Soliman, i cili u shpreh i gatshëm për të bashkëpunuar në zhvillimin e mëtejshëm të sektorit bujqësor në komunë./PrizrenPress.com/
