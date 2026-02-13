10.7 C
Prizren
E premte, 13 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Fermerët e Malishevës përkrahen me teknologji moderne bujqësore

By admin

Komuna e Malishevës ka nënshkruar dje një marrëveshje bashkëpunimi me Islamic Relief Kosova për të mbështetur fermerët lokalë me pajisje moderne bujqësore.

Sipas njoftimit, ky projekt realizohet me mbështetje nga Islamic Relief UK dhe synon të përmirësojë prodhimin bujqësor dhe efikasitetin e punës në tokat e komunës.

“Vazhdojmë mbështetjen për bujqit tanë. Ne do të qëndrojmë pranë fermerëve me projekte konkrete, investime dhe përkushtim të plotë, sepse zhvillimi i bujqësisë është zhvillim i Malishevës sonë”, theksoi Komuna e Malisheves në një njoftim.

Në ceremoni mori pjesë edhe drejtori i Islamic Relief Kosova, Dr. Mohamed Soliman, i cili u shpreh i gatshëm për të bashkëpunuar në zhvillimin e mëtejshëm të sektorit bujqësor në komunë./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Gjysmëfinalet e Kupës premtojnë emocione të forta në Prizren
Next article
“Liria ka Emër” në Prizren për marshin e 17 shkurtit

Më Shumë

Fokus

Liria përballet nesër me Trepçën ’89 në Prizren

Pas pauzës, Liria rikthehet në garë me një përballje të rëndësishme në shtëpi. Skuadra prizrenase do të zbresë nesër në fushë për ndeshjen e parë...
Fokus

Dyshime për shkelje të të drejtave të votimit, nisin hetimet edhe në Suharekë

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar se, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës – Drejtorinë Rajonale në Prizren, ka nisur hetime lidhur me procesin...

Raporti i Policisë – 2148 gjoba të shqiptuar, mbi 80 aksidente trafiku

Suhareka prezanton pesë përforcime të reja

Nënkryetar komune apo deputet, flet Kujtim Gashi

“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse

Portreti i Ymer Prizrenit pasuron fondin e muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Totaj priti drejtoreshën e NDI-së, Nancy Soderberg, diskutohet forcimi i partneritetit institucional

Drejtoria e Urbanizmit procedon lejen për ndërtimin e 35 shtëpive për familjet skamnore në Prizren

70 vjet jetë, një mision që vazhdon

Gjendet e vdekur një grua në Prizren

UÇK-ja sërish do të triumfojë!

Ballkani triumfon në Gjilan dhe vazhdon kryesimin

Kastrati debat me gjimnazistët, Malisheva e para për mendim kritik

Fillon FIBA Kampi Potencial për gjyqtarët e basketbollit në Prizren

Kupa e Kosovës për meshkuj do të zhvillohet në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne