Boksieri nga Prizreni, Elvin Sopaj debuton me fitore në boksin profesionist

By admin

Boksieri kosovar Elvin Sopaj ka debutuar me fitore në boksin profesionist.

Boksieri nga Prizreni mundi gjeorgjianin Kristan Zili qysh në rundin e dytë.

Sopaj dukshëm ishte më i mirë se gjeorgjiani dhe me meritë fitojë këtë duel që është i pari për kosovarin në boksin profesionist.

Xhoxhaj sonte synon të mbrojë për herë të dytë titullin e Kampionit të Evropës (EBU)
Triumfon Eris Bajraj, prek fitoren e dhjetë në boksin profesionist

Sport

Ismet Munishi, trajneri i ri i Lirisë

Pas largimit të Liridon Lecit, mediat raportojnë se Ismet Munishi mund të marrë drejtimin e ekipit të parë të Lirisë. Derisa klubi nuk ka bërë ende...
Sport

Triumfon Eris Bajraj, prek fitoren e dhjetë në boksin profesionist

Boksieri Eris Bajraj ka arritur fitoren e dhjetë në boksin profesionist. Boksieri kosovar e ka mposhtur boksierin nga Venzuela, Flasher Silvën. 24-vjeçari iu deshën pak sekonda...

Votohet Qeveria Kurti 3

Vjedhja e votave në Prizren, Supremja i liron nga paraburgimi nëntë të dyshuar

Zyrtare: Leci largohet nga Liria

Nëntë kryesues ndalohen për falsifikim të rezultateve në Rahovec, prokuroria kërkon paraburgim për ta

Drejtoria e Urbanizmit në Suharekë diskuton plane hapësinore me GIZ-in

Bashkimi rikthehet në finale, synon trofeun e Kupës

Dyshime për shkelje të të drejtave të votimit, nisin hetimet edhe në Suharekë

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Dalin pamjet e para, tërmeti shkaktoi dëme të konsiderueshme në Prizren

Pullian shkëlqen në fitoren jetike të Rahovecit 029

Aksident në Landovicë të Prizrenit, nuk dihet për të lënduar

Tërmet me magnitudë 4.8 godet Kosovën

“Esnaf” në Prizren i bashkohet marshit “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

Dragash: Kanosi zyrtarin policor, dërgohet në mbajtje një person

